Google Cloud rentable pour la seconde année / Manus AI lève des fonds / Uber et Volkswagen lancent une offensive robotaxi

Chrome : un actif à 50 milliards de dollars selon le CEO de DuckDuckGo

Gabriel Weinberg, directeur général de DuckDuckGo, a estimé devant le tribunal antitrust américain que le navigateur Chrome pourrait valoir « jusqu’à 50 milliards de dollars » en cas de revente forcée par Google. OpenAI, Perplexity et désormais Yahoo! ont déjà manifesté leur intérêt pour Chrome

Tesla chute, Elon Musk recule

Elon Musk a annoncé son retrait partiel du « Department of Government Efficiency » après un effondrement de 800 milliards de dollars de la valorisation de Tesla et une chute de 70 % des bénéfices au T1. Son engagement politique aux côtés de Donald Trump, censé favoriser ses intérêts industriels, s’est soldé par un rejet massif des consommateurs et des tensions diplomatiques, notamment avec la Chine, deuxième marché de Tesla. Sous la pression des investisseurs, Musk se recentre sur ses activités commerciales, alors que Tesla vient de perdre sa place de leader mondial du véhicule électrique au profit du chinois BYD.

Manus AI lève 75 millions de dollars pour concurrencer les agents d’OpenAI

La startup chinoise Butterfly Effect, à l’origine de Manus AI, a levé 75 millions de dollars auprès de Benchmark et d’investisseurs historiques, portant sa valorisation à près de 500 millions de dollars. Elle entend accélérer le déploiement international de son agent d’intelligence artificielle autonome, capable de trier des CV, planifier des voyages ou analyser des actions. Dévoilé en mars, Manus a revendiqué des performances supérieures à Deep Research d’OpenAI sur certaines tâches. Son lancement a relancé les débats sur la domination technologique américaine, dans un segment jugé stratégique par la Silicon Valley.

Intel taille dans ses coûts mais peine à redresser sa marge

Intel a réalisé un chiffre d’affaires stable à 12,7 milliards de dollars au premier trimestre 2025, mais enregistre une perte nette GAAP de 821 millions de dollars, creusée par une marge brute en recul à 36,9 %. Le groupe annonce une baisse de ses dépenses opérationnelles à 17 milliards de dollars pour l’année, contre 17,5 milliards prévus, en supprimant des couches managériales et en recentrant l’activité. Tandis que la division Data Center & AI progresse de 8 %, les ventes de processeurs grand public reculent de 8 %. Intel maintient le cap sur sa stratégie industrielle, misant sur la montée en puissance de son activité fonderie et la sortie de sa nouvelle génération de puces d’ici fin 2025.

Uber et Volkswagen lancent une offensive robotaxi aux États-Unis

Volkswagen of America et Uber ont annoncé un partenariat stratégique pour déployer un service commercial de robotaxis électriques autonomes, basé sur le modèle ID. Buzz, dans plusieurs villes américaines d’ici 2035. La première flotte sera lancée à Los Angeles fin 2026, avec un opérateur humain à bord dans un premier temps, avant un passage au mode totalement autonome prévu pour 2027. Le projet repose sur la filiale américaine de Volkswagen ADMT, créée après l’abandon d’Argo AI, et s’appuie sur la technologie de Mobileye.

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

