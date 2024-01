[MOUVEMENTS] Guillaume POUPARD, Guillaume CHAMPEAU, Anne Sophie CRUQUE, Colin DUCROTOY

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

MATTHIEU BENKERANT a été nommé partner et directeur des opérations chez Founders Future. Titulaire d’un master en entrepreneuriat et innovation de l’OMNES School of Business & Economics, ainsi que d’un executive master en corporate finance de HEC Paris, il a débuté chez Rocket Internet en 2012, suivi de la co-fondation de IA Pulse en 2014, agence digitale spécialisée en création de sites web et stratégie digitale. En 2016, il a rejoint le groupe Carrefour en tant que directeur open innovation et partenariats stratégiques, évoluant ensuite en 2019 au poste de directeur du développement des nouvelles activités digitales du groupe.

GUILLAUME CHAMPEAU, directeur Juridique et Affaires Publiques de Clever Cloud, a annoncé le 22 décembre, quitter l’entreprise de développement et de mise à disposition de solutions technologiques sécurisées d’hébergement. L’ex-fondateur et rédacteur en chef de Numerama de 2001 à 2016, avait ensuite rejoint Qwant comme directeur Ethique et Relations Publiques jusqu’en 2021.

ANNE-SOPHIE CRUQUE, COO de Publicis Media France, a quitté le groupe en janvier pour de nouveaux projets après plus de 10 ans au sein de l’entreprise notamment comme directrice générale de Starcom et Spark. Elle avait contribué au succès de Publicis Media en remportant des budgets importants comme Stellantis en 2021 et LVMH en 2022.

GABRIEL DELIGNY devient conseiller presse, médias et réseaux sociaux au cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. Il a été auparavant conseiller technique en charge de l’argumentaire pour le cabinet du ministre Olivier Véran.

COLIN DUCROTOY, polytechnicien, précédemment directeur de projets Espace au service de l’économie numérique de la Direction générale des entreprises, a été nommé conseiller chargé de l’intelligence artificielle, du financement de l’économie numérique et de l’innovation au cabinet du ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, depuis le 1er janvier 2024.

JEAN-FRANCOIS GOIZE, ancien concepteur-rédacteur et directeur de création au sein d’agences renommées telles que BETC, Leo Burnett, Havas, TBWA et Publicis Conseil, a rejoint l’agence Brainsonic, appartenant au groupe Dékuple, en tant que directeur de la création.

REMY MANDON est nommé country manager France de Red Hat, sous la supervision de Gianni Anguilletti, Vice-Président de la région MED. Ex-Oracle et IBM, Rémy Mandon apporte son expertise du marché et de la technologie ainsi que sa vaste expérience de la vente consultative basée sur la valeur à Red Hat.

FRANCOIS MICHEL est désormais directeur financier de Centreon, entreprise spécialisée dans la supervision de la performance digitale. Titulaire d’une maîtrise en économie appliquée, comptabilité et finance de l’université Paris Dauphine, il a occupé des postes financiers chez Europe 1, Lagardère Images et Lagardère Active. Il a CEO de Weechplace, plateforme d’espaces de coworking.

GUILLAUME POUPARD, directeur général adjoint de Docaposte et ex-directeur général de l’ANSSI, devient membre du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique, dont il est diplômé.

FRANCIS ROCHE a été promu General Manager France de Groupe Talan. Il en était executive committee member depuis 2021. Depuis 2019, il dirigeait l’entité PASàPAS de Talan, spécialisée dans la transformation et l’amélioration des systèmes d’information.

OLIVIER SAVORNIN quitte son poste de general manager EMEA de Qualtrics, société américaine de gestion d’expérience (analyse des données) acquise par SAP en 2019. Précédemment, il a occupé des postes à responsabilité chez Nortel Networks, Cisco et VMWare.

Le haut-fonctionnaire MOHAMMED ADNENE TROJETTE, expert numérique, spécialiste de l’open data et ancien conseiller de la Cour des comptes, du Premier Ministre et du Président Emmanuel Macron, rejoint le Boston Consulting Group (BCG) le 8 janvier. Après 15 ans de service en tant que fonctionnaire d’État, Trojette apporte son expertise en transformation, technologie et numérique au secteur privé. Son parcours multidisciplinaire et son expérience dans la réforme de l’État en font une précieuse acquisition pour le BCG. Il est diplômé CentraleSupélec (2005), Sciences Po (2008) et de l’ENA (2011).