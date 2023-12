VINTED une aventure entrepreneuriale qui a failli mal finir.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Si la genèse de Vinted est étroitement liée à l’histoire personnelle de sa fondatrice, Milda Mitkute, le développement de l’entreprise est très révélateur d’une décennie marquée par l’hypercroissance.

Encore étudiante de 21 ans et vivant chez ses parents, Milda Mitkute fait face à des difficultés professionnelles. « On me répétait que je n’avais pas d’expérience. Personne ne voulait m’embaucher. Je me suis dit que j’allais créer quelque chose par moi-même », confie-t-elle. dans les medias. C’est cette détermination qui la conduit à l’idée qui sera à l’origine de Vinted en 2008.

Tout commence dans son premier studio, où elle entreprend de trier son dressing pour préparer son déménagement dans la capitale Lituanienne où elle part étudier. Elle se rend compte qu’elle a un grand nombre de vêtements quasi neuf, dont elle a gardé pour certains les étiquettes

Lors d’une soirée, elle fait appel à Justas Janauskas, un ami informaticien. Le concept est simple mais efficace: permettre aux utilisateurs de vendre leurs vêtements en ligne en quelques étapes simples – prendre une photo, rédiger une description, et fixer un prix.

Toutefois dubitatif, Justas Janauskas questionne des amies dont les réponses le convainquent du bien fondé du projet. Avec une centaine de vêtements à vendre, elle sollicite l’aide de ses amis pour élargir son offre.

C’est ainsi que nait Mano drabuzia, qui signifie vêtements en lituanien.

Le succès ne se fait pas attendre. Ce qui n’est qu’un side project rencontre très rapidement son premier public et devient un bon sujet pour les medias. Les deux co fondateurs rencontrent différents investisseurs plus intéressés par développer la société localement que d’en faire un acteur international. Ce sera donc Mantas Mikuckas qui l’emportera et fera basculer le petit projet à une entreprise d’envergure internationale, dont il deviendra le Chief Operating Officer

Ensemble, ils fondent Vinted, un nom issu de la contraction des mots « vintage » et « wanted ».

La plateforme gagne rapidement en popularité et séduit les investisseurs internationaux dont Brad Twohig, Managing Partner d’Insight Ventures Partners. La startup lève dans une première phase 60 millions de dollars pour financer son développement.

Un développement international mal maitrisé.

L’expansion de Vinted au-delà des frontières lituaniennes marque une étape décisive dans son histoire. La société installe des bureaux dans de nombreux pays dont les Etats Unis, le Royaume Unis ou encore l’Allemagne. En 2013, la plateforme se lance sur le marché français, un moment charnière qui marque le début d’une nouvelle étape de son développement. Très rapidement la France devient le premier marché de Vinted avec plus de 11 millions de membres.

Toutefois cette hypercroissance contribue à développer les pertes de l’entreprise dont les perspectives financières s’assombrissent.

2017 l’année de tous les dangers.

En 2016 l’entreprise est au bord de la faillite. Insight Venture Partners confie à Thomas PLANTEGA une mission pour recadrer la trajectoire de l’entreprise, qui réalise alors moins de 10 millions d’euro de chiffre d’affaires.

Alors qu’il ne devait rester chez VINTED que le temps d’une mission de consulting de 5 semaines, Thomas Plantenga devient l’homme providentiel. Face aux difficultés de l’entreprise il met en place un plan de licenciement de 40% des effectifs, couplé à un changement de business model. Paralèllement VINTED continue à cultiver son expérience utilisateur plus proche d’un réseau social que d’un site de petites annonces.

Un changement de modèle commercial gagnant

VINTED opère un changement significatif dans son modèle économique. La suppression des frais pour les vendeurs et l’introduction d’une commission pour les acheteurs, sous forme de frais de protection, renforcent la confiance des membres en garantissant la sécurité de leurs transactions. Cette décision disruptive par rapport aux pratiques de ses concurrents s’avère payante, et accélére significativement la croissance de la plateforme.

La France, marché clé pour Vinted

L’expansion de Vinted au-delà des frontières lituaniennes marque également une étape décisive dans son histoire. Amorcé en 2013, lorsque la plateforme se lance sur le marché français, VINTED y rencontre un vif succès. Très rapidement la France est devenue le premier marché de Vinted avec plus de 11 millions de membres. Aujourd’hui, l’application compte 80 millions de membres en Europe et en Amérique du Nord, dont 23 millions en France. D’après Médiamétrie, Vinted se classe 34ᵉ parmi les marques les plus visitées en France avec près de 18 millions de visiteurs mensuels, dépassant des acteurs très utilisés quotidiennement comme LinkedIn.

VINTED devient une licorne

Le changement de donne permet à VINTED de retrouver la confiance des investisseurs. La startup a levé plus de 562 millions de dollars depuis sa création en 7 opérations majeures dont la dernière de 302 millions de dollars. 2019 marque un tournant historique pour Vinted, qui devient la première entreprise lituanienne à atteindre le statut de licorne. VINTED serait valorisé fin 2023 plus de 4,5 milliards de dollars selon les termes du dernier tour de table.

VINTED compte une dizaine de sociétés du capital risque à son actionnariat, par ordre décroissant d’investissement: Insight Partners, Accel, FJ Labs, Spirits, Burda Principal Ventures, Ligthspeed ventures, Full In, EQT, Monkfish Equity.

Vinted a également réalisé 4 acquisitions dont la dernière REBELLE une market place allemande pour 30 millions d’euros en 2022.

Un développement qui passe de l’hypercroissance à la croissance rentable.

Eviter de trop freiner est l’un des enjeux pour VINTED dont l’hypercroissance a tout aussi rapidement creusée les pertes qui de 20 millions d’euros en 2020 sont passé à plus de 100 millions d’euros en 2021. Une courbe contre laquelle toute l’entreprise a été mobilisée pour les ramener au strict nécessaire.

En 2022, Vinted a connu une forte croissance de ses revenus, avec une augmentation de 51 %, atteignant 370,2 millions d’euros. Cette même année, l’entreprise a réussi à réduire ses pertes pré-taxées, passant de 118,2 millions d’euros en 2021 à 47,1 millions d’euros

Lancement de Vinted Go pour réduire son empreinte carbone.

En 2021, dans un élan de responsabilité environnementale, Vinted lance Vinted Go. Ce service de livraison met l’accent sur des points de collecte et de dépôt, une alternative plus écologique aux livraisons à domicile traditionnelles. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de réduction de l’impact climatique, alignée sur les valeurs de durabilité chères à Vinted.

Une marque néanmoins très exposée à la fraude.

Vinted a récemment fait face à une fraude organisée qui a affecté de nombreux utilisateurs en France. Les victimes ont signalé avoir reçu des SMS ou des appels téléphoniques leur demandant un code à quatre chiffres pour changer leurs coordonnées sur la plateforme. Une fois que les utilisateurs ont fourni ces informations, certains ont reçu un e-mail confirmant le changement, tandis que d’autres n’ont pas vu leur mot de passe modifié, mais ont été victimes d’un changement de leur relevé d’identité bancaire en ligne par les pirates. Les cybercriminels ont ensuite transféré l’argent volé en Allemagne, au Luxembourg ou en Irlande.

Vinted France a confirmé l’incident et a bloqué l’accès à plusieurs comptes d’utilisateurs touchés par la fraude. La plateforme travaille actuellement à rétablir l’accès des utilisateurs à leur compte et à les conseiller pour renforcer la sécurité de leurs identifiants. Les victimes de l’arnaque seront également éligibles à une indemnisation en cas de perte d’argent sur leur porte-monnaie Vinted.

Expansion continue en 2023

En 2023, Vinted a poursuivi son expansion en lançant ses services dans trois nouveaux marchés : la Roumanie, le Danemark et la Finlande. Après la Suède l’année précédente, Vinted renforce sa présence dans les pays nordiques. Par ailleurs, l’entreprise a introduit son service de vérification des articles, renforçant la confiance dans l’authenticité des pièces de seconde main de haute valeur et luttant contre la contrefaçon. Vinted Go, quant à elle, continue de développer son réseau de points de collecte et de dépôt, avec l’acquisition récente de la start-up néerlandaise Homerr, étendant ainsi ses services au Benelux.

Une entreprise prête pour l’IPO

Si l’entreprise semble sur de bons rails, les actionnaires souhaiteraient aujourd’hui profiter des fruits de leur investissement. Si les marchés ne semblent pas favorables à une introduction en bourse, la société serait des mots de son dirigeants prête pour une ipo. D’ici là une restructuration de l’actionnariat serait à l’étude, avec l’injection de 200 millions d’euros.

Milda Mitkute, bien que ne travaillant plus pour l’entreprise, en reste une actionnaire influente. Justas Janauskas est pour sa part membre du conseil d’administration et développe ses activités comme investisseur. Mantas Mikuckas est toujours COO de l’entreprise. Brad Twohig qui a piloté les investissements d’INSIGHT PARTNERS et de LIGHTSPEED VENTURES PARTNERS dans VINTED est désormais Managing Partners de SMASHCAP.