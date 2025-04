Tour de passe-passe à 20 milliards de dollars pour Elon Musk / Shein contre-attaque face à la loi anti fast-fashion / Deliveroo s’apprête à tomber dans l’escarcelle de…

+ IN THE LOOP

De l’IPO à la reddition : Deliveroo s’apprête à tomber dans l’escarcelle de DoorDash

DoorDash, géant américain de la livraison présent dans plus de 30 pays et auteur de 10,7 milliards de dollars de revenus en 2024, a soumis une offre indicative de 2,7 milliards de livres pour racheter Deliveroo. Introduit en 2021 avec une valorisation de 7,6 milliards de livres, Deliveroo subit depuis une pression concurrentielle intense, entre la montée d’Uber Eats, l’offensive d’Amazon dans la livraison alimentaire et l’essor du quick commerce. Le titre a perdu 60 % depuis son IPO. DoorDash, en quête d’expansion hors Amérique du Nord, propose 1,80 livre par action, soit une prime de 22 %. Deliveroo a annoncé que son conseil serait prêt à recommander l’offre si elle se confirme d’ici au 23 mai. La consolidation s’accélère dans le secteur, après le retrait de Just Eat Takeaway orchestré par Prosus pour 4,1 milliards d’euros

Elon Musk prépare un tour de passe-passe financier à 20 milliards de dollars

Elon Musk engage XAI Holdings, issue de la fusion de X (ex-Twitter) et de xAI, dans une levée de fonds de 20 milliards de dollars visant une valorisation supérieure à 120 milliards de dollars. Ce montant placerait l’entité juste derrière OpenAI, valorisée 400 milliards de dollars après son dernier tour. Musk entend capitaliser sur l’appétit des investisseurs pour l’IA. Une manœuvre qui a notamment pour but de refinançer la dette héritée du rachat de Twitter, et dont les charges d’intérêts annuelles dépassent 1,3 milliard de dollars.

Shein contre-attaque face à la loi anti fast-fashion

À la veille de l’examen d’une proposition de loi anti fast-fashion au Sénat, Shein lance une vaste campagne institutionnelle pour défendre son modèle, selon Stratégies. Du 28 avril au 4 mai, la marque déploie en France, avec Havas et Image 7, un dispositif en presse, affichage et digital. Critiquant un projet jugé « disproportionné », Shein dénonce un malus environnemental qui pénaliserait, selon elle, les consommateurs modestes. La marque met en avant l’accessibilité de ses produits pour rallier l’opinion publique.

Shein et Temu forcent la hausse des prix avant l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs

Shein et Temu ont relevé leurs prix dès le 25 avril, anticipant la fin de l’exemption « de minimis » sur les importations de moins de 800 dollars. À compter du 2 mai, les produits expédiés depuis la Chine seront soumis à des droits de douane de 120 % ou à une taxe forfaitaire de 100 dollars par colis, portée à 200 dollars en juin. Cette décision, conséquence d’un décret signé par Donald Trump, frappe de plein fouet les plateformes de fast-commerce à bas prix. Les hausses affectent d’abord les ménages les plus modestes, principaux utilisateurs de ces services transfrontaliers.

+ LE CLUB:

+ HARD RESET:

+ TRENDS

+ ZERO TRUST ZONE

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

ARX Robotics lève 31 millions d’euros pour accélérer sa production au Royaume-Uni

La start-up allemande ARX Robotics, spécialisée dans les robots modulaires autonomes pour le champ de bataille, a levé 31 millions d’euros lors d’un nouveau tour de table mené par HV Capital, avec la participation d’Omnes Capital, Project A et le fonds d’innovation de l’OTAN. Cette opération vise à financer l’implantation d’une usine dans le sud-ouest de l’Angleterre, un projet de 45 millions de livres sterling destiné à produire 1 800 véhicules par an. En parallèle, ARX développe des logiciels d’autonomisation pour d’autres constructeurs, comme Daimler Truck Holding AG. L’entreprise affirme que 75 % de ses contrats sont signés avec des gouvernements européens.

+ EXPERIENCES

+ AGENDA

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: