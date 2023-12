TEMU détrône ALIBABA / Microsoft – ChatGPT dans les viseurs des régulateurs / Tentative d’épuisement de l’avenir du futur

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

L’alliance Microsoft-ChatGPT interroge les régulateurs de la concurrence

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI, qui permet d’intégrer l’IA développée par OpenAI dans les offres d’Office et Teams de Microsoft, soulève des questions de CONCURRENCE. Le régulateur français (l’Autorité de la Concurrence) s’interroge sur la possibilité d’une vente liée de la part de Microsoft, déjà considéré comme un acteur dominant sur le marché.

La Competition and Markets Authority (CMA) britannique se penche également sur cette collaboration, en particulier sur l’intégration de GPT-4 d’OpenAI dans des produits comme Windows, Office et Bing. Cette intégration pourrait indiquer une vente liée et renforcer la position dominante de Microsoft. La CMA examine la nature de la relation entre Microsoft et OpenAI, où Microsoft détient 49 % des parts d’OpenAI. L’investissement massif de Microsoft dans OpenAI et sa prétention à préserver l’indépendance d’OpenAI sont remis en question, la CMA suspectant que cette indépendance pourrait n’être qu’une façade.

La situation de Sam Altman, président d’OpenAI, qui avait été sur le point de rejoindre Microsoft, suscite également des interrogations sur l’influence réelle de Microsoft sur OpenAI. La CMA exige des preuves confirmant l’absence d’acquisition de contrôle par Microsoft. Cette investigation pourrait aboutir à une enquête officielle si la CMA juge les réponses insuffisantes, ce qui pourrait remettre en cause la nature de cette alliance stratégique dans le secteur technologique au Royaume-Uni.

PDD Holdings, nouveau leader de l’e-commerce chinois détrône Alibaba

Fait majeur dans l’écosystème des ventes en ligne en Chine : PDD HOLDINGS (maison mère de Temu et Pinduoduo), a surpassé Alibaba en termes de valorisation, devenant ainsi le nouveau leader du secteur. Cette ascension fulgurante est attribuée à la stratégie de prix bas de Pinduoduo, attirant ainsi une clientèle large et diversifiée. Malgré une réputation initiale de plateforme pour clients à faible revenu, offrant des produits de qualité discutable, PDD Holdings a rencontré une croissance spectaculaire. Ses résultats financiers exceptionnels du 3e trimestre 2023 ont propulsé sa capitalisation boursière à 195,5 milliards de dollars, devançant les 182,6 milliards d’Alibaba.

L’année a été difficile pour l’économie chinoise et pour ses géants technologiques, notamment à cause des régulations gouvernementales sévères. Alibaba, par exemple, a été sanctionné d’une amende de 2,8 milliards de dollars et a dû cesser certaines pratiques jugées monopolistiques. Cependant, contrairement à ses rivaux, Pinduoduo a rapidement inversé la tendance avec une augmentation de 79 % de ses actions cette année.

La réussite de Pinduoduo s’explique par sa capacité à maintenir sa croissance dans un marché chaotique, en se concentrant sur des réductions agressives et des plans d’achat groupé innovants. Cette stratégie a obligé ses rivaux à reconnaître leur déplacement dans le secteur. En outre, Temu, la plateforme internationale de PDD Holdings, a gagné en popularité aux États-Unis et en Europe occidentale, rivalisant avec Amazon et Shein. Pinduoduo se distingue également par son approche directe avec les vendeurs et une forte présence sociale, créant des relations durables avec les acheteurs.

Les cartographies de l’État sous une même bannière

L’Institut géographique national (IGN) s’apprête à lancer Cartes.gouv.fr « futur service public des cartes et données du territoire ». Ce site rassemblera ainsi et ouvrira à tous des fonctionnalités de différents portails de l’IGN (dont Géoservices et Géoportail) avec toutes ses fonctionnalités disponibles au premier semestre 2024. Ouvert aux professionnels et aux particuliers, le nouveau service offrira des outils avancés pour la consultation, l’utilisation et la gestion des géodonnées.

Les utilisateurs pourront accéder à un catalogue riche et à des cartes en ligne, bénéficiant des services et des datas de la communauté Géoplateforme. Le service permettra de créer des cartes personnalisées grâce à des outils de traitement et de datavisualisation. D’autres fonctionnalités sont prévues pour le stockage, le traitement, et le partage de données, ainsi que pour la gestion et l’animation de communautés via des guichets collaboratifs. Ce nouveau portail encouragera la contribution active des utilisateurs pour l’enrichissement des données et services.

IA Act : des intérêts divergents

Des sénateurs français ont critiqué cette semaine le gouvernement pour son rôle dans les négociations de l’IA Act, règlement européen sur l’intelligence artificielle. Ils soulèvent des préoccupations concernant l’influence de l’ancien secrétaire d’État au numérique, Cédric O, et de la société Mistral AI, sur la position gouvernementale, notamment en matière de droits d’auteur. Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste, a déclaré lors d’une séance au Sénat que Cédric O aurait tenté d’affaiblir le projet de régulation de l’IA proposé par la Commission européenne.

Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique en exercice, a nié ces accusations, affirmant que le gouvernement a agi dans l’intérêt général et a écouté toutes les parties prenantes. Il a également défendu la position de la France sur l’IA, axée sur l’innovation européenne, malgré les critiques de Pascal Rogard, directeur de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

Cédric O est également critiqué pour ses investissements dans Mistral AI, jugés en conflit avec son rôle dans le Comité intergouvernemental sur l’IA. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a imposé des restrictions à ses activités de lobbying et ses participations dans le secteur technologique. Ces développements soulèvent aussi des questions déontologiques sur son implication dans le Comité pour l’intelligence artificielle générative (rattaché à Matignon) et dans les décisions politiques relatives à l’IA.

L’UE désigne 19 grandes plateformes numériques sous le Régime du DSA

La Commission européenne a publié le 20 décembre les décisions concernant les 19 premières « très grandes plateformes », soumises au règlement sur les services numériques (DSA) depuis août. Ces plateformes incluent des réseaux sociaux, des stores, des moteurs de recherche et des places de marché.

Cette annonce fait suite à la désignation de 3 plateformes pornographiques (Pornhub, Stripchat et XVideos) et à l’ouverture d’une enquête formelle contre X (ex-Twitter).

Innovation LED de culture numérique à Meudon

En quelques mois, Frédéric Jousset (cofondateur de Webhelp) et grand mécène de la Culture, a réussi son nouveau pari avec sa fondation Art explora : redonner vie au Hangar Y, site culturel et événementiel situé en lisière de la forêt de Meudon qui a accueilli depuis son ouverture en mars 2023, plus de 140 000 visiteurs.

Y est présentée actuellement RECHARGER, une expérience immersive sous la forme d’une installation numérique de LED à 360 degrés, innovation sensorielle unique au monde basée sur une expérience visuelle et sonore à 360 degrés avec comme thème, le bien-être. Une coproduction Oasis Immersion imaginée au Québec.

Les jeux sont faits

La Chine a récemment publié un ensemble de règles proposées pour l’industrie des jeux en ligne, visant à renforcer la régulation de ce secteur. Parmi ces règles, on trouve la mise en place de limites de dépenses pour les joueurs et l’interdiction des récompenses de connexion quotidienne. Cette annonce a eu un impact significatif sur les marchés financiers, entraînant une chute de plus de 10% pour l’action de Tencent et de plus de 20% pour celle de NetEase. Ces mesures reflètent les efforts continus du gouvernement chinois pour contrôler l’influence des technologies numériques et protéger les jeunes utilisateurs des risques potentiels liés aux jeux en ligne.

Substack : controverse sur la modération de contenus nazis : Hamish McKenzie, co-fondateur de Substack, persiste à ne pas modérer les contenus nazis, malgré les critiques de plus de 200 auteurs accusant l’entreprise de donner une plateforme et de monétiser ces contenus. Cette position soulève un débat éthique et commercial important dans l’industrie du numérique.

EN BREF Deeptech : Quand les grands groupes « prêtent » leurs experts aux startups. Naissance du programme « Mercato », une initiative de Bpifrance en partenariat avec France Industrie. Ce dispositif permet aux start-up de la deeptech « d’emprunter » des employés expérimentés des grands groupes industriels français pour des missions précises. Les start-up publient leurs besoins sur la plateforme Mercato et peuvent ainsi bénéficier de compétences clés à un coût réduit, tandis que les salariés enrichissent leur expérience professionnelle. L’IA et les médias : une dépendance croissante envers les géants du numérique. Selon une étude de Felix M. Simon, doctorant à Oxford publiée fin novembre, l’usage croissant de l’IA dans le journalisme augmente la dépendance des médias envers les grandes plateformes numériques comme Google, Facebook et Microsoft. Cette étude, basée sur 121 entretiens avec des professionnels de l’information de 33 grands éditeurs en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que sur 31 interviews d’experts, révèle que bien que si l’IA offre des avantages en termes d’efficacité et de facilité d’utilisation, elle renforce aussi le contrôle de ces plateformes sur l’infrastructure technologique et accroît leur rôle de gardiens dans la distribution et la production de l’information. Influence4You en sursis. L’agence française Influence4You, spécialisée en marketing d’influence, est placée sous le régime de la sauvegarde depuis le 4 décembre 2023. Cette décision, annoncée par son cofondateur Stéphane Bouillet, vise à protéger l’activité de l’entreprise face aux ralentissements du secteur, à la dette et au remboursement du PGE. La procédure de sauvegarde, qui n’est pas aussi restrictive qu’un redressement judiciaire, permet à l’entreprise (qui compte 13 ans d’existence) de réorganiser ses finances, notamment en étalant ses arriérées, tout en continuant son activité économique. Toutefois, cette mesure affecte le paiement des créances antérieures, impactant certains partenaires et créateurs de contenu. La plateforme d’échange de cryptomonnaies COINBASE a reçu l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) française en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels.

LA MINUTE CYBER Baromètre des Assises de la Cybersécurité 2023 : des défis à relever Selon le Baromètre des Assises de la Cybersécurité, présenté au Cercle par Maria Iacono (directrice de l’événement) et Gilles Casteran (CEO de la start up française Memority, spécialiste de la gestion des accès et les identités numériques), le secteur de la cybersécurité fait face à des défis significatifs, particulièrement dans la gestion des talents. Ce baromètre vise à comprendre les priorités et préoccupations des professionnels en cybersécurité, notamment les Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), les Chief Information Security Officers (CISO), et les directeurs de la cybersécurité. L’objectif est de capter l’état d’esprit « du moment » de ces acteurs clés et de se concentrer sur les aspects de la cybersécurité liés à la transformation numérique des organisations. Cela comprend la manière dont les produits et services numériques sont sécurisés et la digitalisation de leur cycle de vie, de la conception à la livraison. Le score global de 6,5 sur 10 reflète une forte valorisation de la cybersécurité dans la performance des entreprises (notée à 8) et une reconnaissance positive de son rôle au sein des organisations (score de 7). Cependant, la faiblesse réside dans la gestion des talents et compétences, avec un score préoccupant de 4,5. Ce point met en évidence la difficulté à attirer et renforcer les équipes spécialisées en cyber. Les professionnels du secteur doivent donc accorder une attention particulière à cette problématique pour assurer une cybersécurité efficace dans le cadre de la transformation numérique des entreprises. NUMBERS Ceux de Nvidia et de l’essor fulgurant de l’IA Jensen Huang, PDG de Nvidia, a révélé qu’en 2018, l’entreprise a pris une décision cruciale en misant sur le développement de puces graphiques (GPU) innovantes, essentielles pour l’intelligence artificielle générative. Cette stratégie audacieuse a porté ses fruits : les ventes de GPU de Nvidia ont grimpé en flèche, entraînant une augmentation de 247 % de son cours de bourse cette année, propulsant ainsi l’entreprise dans le club prestigieux des sociétés valorisées à 1 trillion de dollars ; une mégacapitalisation. En 2023, l’IA, notamment avec ChatGPT, a connu une percée majeure auprès du grand public. ChatGPT a rapidement atteint 1 million d’utilisateurs en seulement 5 jours, et 100 millions en 2 mois après son lancement, surpassant largement des plateformes comme Instagram et Spotify en termes de vitesse de progression. Cette année a été marquée par une utilisation croissante de l’IA dans divers secteurs, incluant étudiants, artistes, comptables, avocats, codeurs, grandes entreprises, et même… par des criminels. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

Fondée en 2020 en spin off de POLYTECHNIQUE, OKOMERA, biotech française spécialisée dans la lutte contre le cancer, dévoile aujourd’hui sa levée de fonds de 10,2 millions d’euros menée par Résonance, et suivie par Polytechnique Ventures, Berkeley Skydeck Fund et des business angels historiques. Grâce à ce tour de table, Okomera vise à devenir le standard de la médecine fonctionnelle de précision, en installant son dispositif dans les centres de cancérologie du monde entier.

LEVEE DE FONDS A L’ETRANGER:

IMPRIMED lève 23M$ en Série A pour son IA en oncologie vétérinaire : Guidée par SoftBank Ventures Asia, cette levée de fonds va renforcer la technologie d’ImpriMed dans la prédiction de la réponse aux traitements du cancer chez les chiens et les chats, ouvrant de nouvelles voies dans les soins vétérinaires personnalisés.

KNOWWELL, 20M$ en Série A pour les soins de santé hybrides : Basée à Boston, Knownwell, spécialisée dans les soins primaires virtuels et en personne ainsi que le traitement de l’obésité, a levé 20 millions de dollars en Série A.

CISCO acquiert Isovalent, spécialiste de la sécurité cloud-native : Cisco a finalisé l’acquisition d’Isovalent, une startup en sécurité et réseautique cloud-native, ayant levé 69 millions de dollars et contribué aux projets open-source eBPF et Cilium.

STRIPE a enregistré une hausse de ses revenus nets, atteignant environ 1 milliard de dollars au 3ème trimestre 2023. Son résultat opérationnel a également bondi, dépassant 150 millions de dollars au même trimestre et approchant les 200 millions de dollars de janvier à septembre 2023. Cette performance contraste avec la perte d’environ 75 millions de dollars en 2022.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

Altametris, entreprise spécialisée dans le traitement de données digitales à grande échelle, a annoncé la nomination de PASCAL BARAN au poste de directeur général. Fort d’une expérience de plus de 20 ans chez SNCF Réseau et ancien directeur Infrastructure de Keolis Commuter Services à Boston, Baran apporte son expertise internationale et le rôle majeur dans le déploiement du drone à l’échelle industrielle. Il succède à Nicolas Pollet, co-fondateur d’Altametris, qui a joué un rôle clé dans le développement de l’écosystème drone français et dans la croissance de l’entreprise.

Fraikin, leader européen dans la location de véhicules industriels et commerciaux, a nommé RONAN BOURGAIN comme directeur du Développement et de la Stratégie du Groupe et CEO International. Normalien, diplômé de l’INSEAD et docteur en science au CNRS, Bourgain se focalisera sur la décarbonation, l’innovation, et la croissance internationale de l’entreprise, étendant ses opérations à 7 pays européens.

ROMAIN GANNEAU a été nommé directeur général de Silver Valley, premier pôle d’innovation dédié à la longévité, à partir du 2 janvier 2024. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du bien-vieillir, notamment à la direction de l’Action Sociale AG2R La Mondiale, il apportera son expertise approfondie en gestion urbaine et management public à l’écosystème de Silver Valley, qui fédère plus de 300 organisations de la Silver économie.

La Sacem accueille LOUIS HALLONET en tant que directeur de l’Action culturelle à partir du 15 janvier 2024. Avec une expérience riche et variée dans le secteur musical, incluant un rôle de Directeur adjoint au Centre national de la musique et une collaboration étroite avec des artistes comme Jean-Michel Jarre, Hallonet apportera à la Sacem son expertise dans l’accompagnement des créateurs et éditeurs et sa connaissance approfondie de l’écosystème musical. Il s’intéressera notamment aux nouvelles écritures et aux formats d’expression innovants.

IRÈNE ROCHE LAGUNA prendra les rênes de l’unité « F1 » de la Commission européenne dès le 1er janvier 2024. Experte renommée en responsabilité des intermédiaires et en droit d’auteur, elle a été une figure clé dans la rédaction du règlement sur les services numériques (DSA). Sa nouvelle fonction lui confie la responsabilité d’assurer la cohérence de l’application du DSA aux niveaux nationaux et européens, ainsi que de gérer les affaires liées à ce règlement devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Le 19 décembre, l’ACSEL (association transversale du numérique en France) a renouvelé son conseil d’administration et reconduit LAURENT NIZRI (fondateur du Paris Fintech Forum et CEO d’Altéir) comme président de l’Association. 3 nouveaux administrateurs ont été élus : SMARA LUNGU (directrice stratégie, marketing et relations institutionnelles chez Docaposte), FABIEN VERSAVAU (PDG de Rakuten France) et MATHIAS MERCIER (CMO chez Sopra Steria).

LECTURES

Nous vous proposons quelques longues lectures pour ces soirées d’hiver, pour respirer, s’inspirer et pour certains retrouver avec délectation quelques madeleines de Proust.

Après “Eloge de l’incertitude. Devenez riche, beau et intelligent avec PowerPoint, Excel et Word”, rafi Haladjian est de retour dans toutes les bonnes librairies avec les Editions Nautilus (d’un certain Christophe Agnus). Cette fois çi le pionnier de l’internet français, nous offre une tentative d’épuisement de l’avenir du futur, qui vous plongera au coeur de l’internet entre hier et demain. Nous vous proposerons à la rentrée une émission spéciale avec son auteur.

Le Web français. Histoire d’une épopée et de ses pionniers (Collectif) aux Éditions Dunod

Conter la petite et grande histoire du Web hexagonal relevait du défi. Les auteurs (S. Bramly, P. Gayat et F. Soyez) ont réussi le tour de force de retracer avec attention et sans parti-pris, les balbutiements de la toile hexagonale jusqu’au début du Web 2 en passant par la bulle Internet e-commerce au début des années 2000. Au fil des pages, on découvre 150 portraits de pionniers du web français qui s’expriment sur ces années de découverte, d’enthousiasme, d’euphorie et évidemment de créativité.

Ce panorama unique permet de comprendre le web d’aujourd’hui en miroir de ces premiers pas dans la netéconomie, la culture et l’organisation de la société. On y découvre les visions affirmées de grands noms de la Tech frenchy comme Xavier Niel et Marc Simoncini, des acteurs de l’écosystème et penseurs tels Christophe Agnus, Jean-Michel Billaut et Patrick Robin sans oublier des personnalités créatives et média comme Alain Le Diberder et Jacques Rosselin. Ils partagent tous 3 traits communs : l’esprit d’entreprise, la passion et la vision.

Le nouveau Temps. Comment reprendre le contrôle à l’ère de l’IA ? (par Rafik Smati) aux Éditions Eyrolles

L’IA, mot-clé de 2023, qui nous invite à repenser notre rapport au monde, à la société ou encore à l’avenir du travail et de l’éducation. R. Smati, qui a fondé le site Dromadaire en 1998, à l’âge de 23 ans, nous propose de faire une pause pour analyser avec finesse une accélération qui nous semble parfois difficile à appréhender. Avec du recul et la curiosité d’esprit de rattacher ce qui anime les changements liés à l’utilisation de l’IA à des faits historiques, l’auteur exprime une pensée optimiste : celle d’embrasser l’intelligence artificielle en y mettant du sens.

Ce nouveau temps qu’il appelle de ses vœux, c’est celui de mutations qui ne cessent de nous questionner. A nous d’y trouver des réponses, de faire vivre des collectifs pour animer des projets avec la Tech qui sont avant tout humains et responsables. Avoir confiance nous indique-t-il comme message qui doit porter et nous accompagner dans un présent numérique en devenir.

Écrire pour le web territorial (par Xavier Delengaigne) chez Territorial Éditions

X. Delengaigne est un consultant et formateur aguerri en mindmapping et en veille. Le prisme de la 4e édition de cet ouvrage s’avère des plus audacieux et intéressant : comment faire vivre et donner corps aux écrits professionnels du secteur des collectivités locales via des médias en ligne qui se cherchent à l’heure de la désinformation et de la remise en cause de la parole publique ? Avec des conseils praiques, le rappel nécessaire de fondamentaux de l’écriture web, il s’agit pour X. Delengaigne de donner des clés activables méthodologiques pour que les publics soient des visiteurs attentifs et pourquoi pas des contributeurs actifs aussi bien sur les sites que sur les réseaux sociaux.

Il y est abordé de façon efficace, la question centrale de la ligne éditoriale, de l’organisation de l’info et des spécificités concrètes de l’écriture Internet. Un point est fait sur les aspects juridiques d’un site (droits d’auteur, RGPD…). L’auteur utilise de façon efficiente le mindmapping pour aider à apprendre à structurer ses écrits en ligne ; un accompagnement original qui fait mouche.

