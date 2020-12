Jeux vidéo: Roblox acquiert une startup d’avatars soutenue par Y Combinator et Samsung

Alors que Roblox vient de reporter son IPO, prévue en décembre, à l’année prochaine, il annonce l’acquisition de la startup californienne Loom.ai, spécialisée dans les avatars numériques. Roblox, la plateforme de jeu en ligne rivale de Minecraft, entend miser sur des expériences de plus en plus réalistes pour séduire son jeune public. Si le montant de la transaction n’a pas été communiqué, on sait que Loom.ai a levé près de 5 millions de dollars depuis son lancement en 2016 selon Crunchbase. La startup basée à San Francisco compte notamment Y Combinator, Samsung et Anorak Ventures à son capital.

Lancé par Mahesh Ramasubramanian et Kiran Bhat, Loom.ai développe une technologie d’animation faciale en temps réel pour les avatars en 3D. Pour Roblox, qui développe des avatars dans un design semblable à celui des Lego, sous forme de blocs, l’acquisition de la technologie de Loom.ai pourrait lui permettre de proposer aux joueurs des avatars plus réalistes et aptes à retransmettre leurs émotions. « Notre équipe rejoindra la vision de Roblox qui consiste à rassembler le monde par le jeu en apportant des émotions en temps réel et réelles à Roblox », commentent les fondateurs de Loom.ai. « À l’avenir, les joueurs de Roblox pourront s’imaginer en train de regarder leur artiste musical préféré chanter avec des expressions faciales lors d’un concert virtuel ou d’interagir avec leurs amis de façon vivante et interactive. L’expression des émotions que la communauté Roblox fera naître est sans limite. »

Proche du réseau social?

Fondé en 2006 par David Baszucki et Erik Cassel, Roblox est une plateforme de jeu vidéo en ligne qui permet de créer son propre mode de jeu et de le partager avec la communauté Roblox. Il existe plusieurs types de jeux, par exemple de simulations de tirs ou de courses d’obstacles. La plateforme est particulièrement prisée chez les jeunes adolescents et peut s’apparenter à un réseau social. En effet, beaucoup d’utilisateurs utilisent Roblox pour se retrouver entre amis dans un jeu. Ils peuvent communiquer via un chat vocal ou sous forme de messages. Roblox est disponible sur console comme sur PC et mobile.

Dans le cadre de cette acquisition, la licorne américaine ambitionne d’aller plus loin dans l’expérience émotionnelle qu’elle propose à ses joueurs, et ainsi de se démarquer de son grand rival, Minecraft. « Nous pensons qu’étant donné que les gens partagent leurs expériences virtuellement, leurs avatars devraient pouvoir exprimer une gamme complète d’émotions », explique David Baszucki, PDG de Roblox. « Loom.ai accélérera la transformation des expériences humaines, plus immersives et personnelles, en ajoutant une technologie d’animation faciale de classe mondiale dans le cadre des efforts de Roblox pour fournir des actions émotionnelles expressives aux avatars, qui permettront des connexions plus profondes pour notre communauté ».

Un projet d’introduction en Bourse reporté

En début d’année, la plateforme revendiquait 115 millions de joueurs par mois. Un chiffre rehaussé par la crise sanitaire et les mesures de confinement qui ont incité les joueurs à rejoindre la plateforme. En effet, Roblox comptabilisait 150 millions de joueurs par mois l’été dernier. C’est plus que Minecraft qui revendiquait 131 millions d’utilisateurs actifs par mois en octobre 2020. Si la plateforme de jeu est gratuite, Roblox tire la plupart de ses revenus des achats de vêtements, accessoires ou avatars via des Robux, la monnaie du jeu.

La semaine dernière, Roblox a annoncé le report de son IPO qui devait se tenir après celles de deux autres licornes: Airbnb et DoorDash. En février dernier, Roblox levait 150 millions de dollars en série G à l’occasion d’un tour de table mené par le fonds d’Andreessen Horowitz Late Stage Venture, avec notamment la participation de Temasek et Tencent, pour atteindre un financement total de 335,7 millions de dollars. Roblox est évalué à 4 milliards de dollars.