JUISCI lève 5,5 millions d’euros pour développer son IA dédiée aux publications scientifiques

17/09/2025
Dans le domaine médical, la quantité d’informations double désormais tous les 73 jours, et face à cette explosion, les grands modèles de langage généralistes, capables de produire des résumés rapides, peinent à garantir la précision et la fiabilité exigées par les soignants. C’est dans cette brèche qu’émerge une nouvelle génération d’outils spécialisés, parmi lesquels Juisci, une startup française qui a choisi de bâtir sa propre IA entraînée exclusivement sur des publications scientifiques.

L’enjeu de la startup est de transformer un corpus tentaculaire en savoir exploitable par les praticiens, les hôpitaux et les laboratoires. L’approche diffère radicalement de celle des LLM généralistes qui privilégient l’exhaustivité et la polyvalence, quand Juisci mise sur la profondeur, la vérifiabilité et l’usage quotidien. L’application propose des résumés intelligibles, des infographies, des podcasts ou encore des vidéos, intégrés dans une interface mobile pensée pour s’intégrer à la routine médicale.

Robin Roumengas, cofondateur et CEO, résume la philosophie de la société : « Les professionnels de santé n’ont pas besoin de plus d’informations, ils ont besoin d’un accès clair, rapide et fiable à la science. Avec Juisci, nous voulons leur redonner du temps et de la confiance, tout en aidant les organisations à valoriser la donnée scientifique au service du progrès médical. »

La pertinence de cette approche a conquis plus de 200 000 utilisateurs répartis dans soixante pays, qui utilisent désormais la solution, disponible en dix langues. Une trentaine de clients institutionnels et industriels, dont Sanofi, Takeda, L’Oréal, Royal Canin, l’Académie nationale de chirurgie ou encore la Société européenne de radiologie, s’appuient déjà sur la plateforme pour accélérer la diffusion des connaissances et renforcer leur communication scientifique.

Juisci revendique faire gagner jusqu’à huit heures chaque semaine pour un professionnel de santé et une multiplication par douze de la production de contenus grâce à l’IA.

Fondée en 2021 par Robin Roumengas et le Dr David Luu, puis rejointe en 2024 par un expert en intelligence artificielle, Juisci vient de lever 5,5 millions d’euros en seed auprès de Ring Capital, Big Pi Ventures, Bpifrance et plusieurs business angels stratégiques. Ce financement doit permettre de renforcer la R&D, d’étoffer les équipes et de préparer l’expansion internationale, avec un objectif prioritaire : le marché américain.

