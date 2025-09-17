DEFACTO lève 16 millions d’euros pour accélérer son déploiement européen

En moins de quatre ans, DeFacto a financé plus d’un milliard d’euros auprès de 17 000 PME européennes. La fintech parisienne s’appuie sur une infrastructure de crédit entièrement reconstruite, dopée à l’intelligence artificielle, qui lui permet de promettre un octroi de financement en moins de 30 secondes. Son ambition est de combler le déficit d’accès au crédit court terme des PME, un marché estimé à 3,2 trillions d’euros d’encours en Europe, dont moins de la moitié est aujourd’hui adressée par les banques.

Pour en parler nous recevons aujourd’hui Jordan Giuli, CEO de DeFacto:

La stratégie repose sur deux leviers, tout d’abord, une intégration “API first” qui permet à DeFacto de distribuer ses solutions via des partenaires comme Qonto, Malt, Pennylane ou Libeo, ce canal indirect représente déjà 60 % de son activité, ensuite, une approche full-stack : scoring interne basé sur l’open banking, licence de société de financement obtenue auprès de l’ACPR, moteur d’origination maison et refinancement structuré via des fonds de titrisation. La startup revendique ainsi la capacité de prêter en temps réel, avec une expérience automatisée sans intermédiaires.

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans ce modèle. DeFacto exploite les grands modèles de langage (OpenAI, Mistral, Anthropic) pour catégoriser les transactions, extraire les données des documents transmis par les clients et fiabiliser les processus de décision crédit. L’objectif affiché est de construire un établissement de crédit capable de fonctionner sans back ni middle office, tout en garantissant la conformité au futur AI Act européen.

Avec ce nouveau financement de 16 millions d’euros, la fintech entend accélérer son déploiement européen et ouvrir sa plateforme aux banques, factors et assureurs crédit. Elle dispose par ailleurs d’une enveloppe de 300 millions d’euros pour financer ses prêts, soutenue par Citibank et Viola Credit. À horizon 2026, DeFacto vise la rentabilité, étape jugée indispensable pour convaincre les établissements financiers d’adopter son infrastructure. Son objectif à trois ans est d’atteindre 10 milliards d’euros financés et s’imposer comme une brique incontournable de l’écosystème européen du financement court terme.

Fondée en 2021 par Jordane Giuly et ses associés, DeFacto compte une trentaine de collaborateurs. Cette levée de fonds de 16 millions d’euros, marque une nouvelle étape dans la construction de sa plateforme, dans un contexte où la facturation électronique obligatoire à partir de 2026 et la généralisation de l’open banking redessinent les conditions d’accès au crédit en Europe. La startup a levé depuis sa création 44 millions d’euros pour son développement.