Kalent lève 1 million d’euros pour industrialiser le recrutement par l’IA

Nouvel acteur du secteur du recrutement, Kalent entend remettre en cause le modèle traditionnel par une approche dopée à l’IA. Fondée à Nantes en juin 2023, la startup développe une plateforme reposant sur une intelligence artificielle propriétaire capable d’identifier, qualifier et contacter les profils les plus pertinents en quelques clics. Grâce à l’analyse de plus de 25 millions de profils publics disponibles sur le web, l’outil détecte les candidats pertinents, met à jour en temps réel leurs données (emails, numéros, CV générés par IA) et permet aux entreprises de devancer la concurrence. Résultat : une économie de 50 % sur le temps de sourcing et une réduction de 40 % du time-to-hire.

À contre-pied des cabinets de chasse traditionnels, Kalent propose une solution internalisée, distribuée par abonnement, qui s’adresse aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. En un an, elle a convaincu une centaine de clients, parmi lesquels Adecco, Robert Walters, LVMH, Vinci ou encore Foncia et ambitionne d’atteindre 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2025

Pour soutenir cette trajectoire, Kalent vient d’annoncer avoir levé 1 million d’euros auprès de Kima Ventures et de plusieurs business angels issus du secteur du recrutement. Ce financement permettra de renforcer les équipes techniques et commerciales, et de structurer les premières étapes de son développement international.

Kalent a été fondée par Vincent Maillard de la Morandais, ingénieur de formation passé par le ministère des Armées et co fondateur de la société Harphang, par Cédric Tournay, bien connu de l’écosystème, cofondateur de Doctissimo et ancien CEO de Dailymotion, et enfin par Edouard Vaudour, ancien de Foodles et de Looti.