Malakoff Humanis intègre Mon Petit Placement et offre une sortie aux 2 500 clients actionnaires de la startup

Malakoff Humanis a annoncé hier une prise de participation majoritaire au capital de Mon Petit Placement, plateforme d’investissement destinée aux particuliers. Cette opération marque un tournant stratégique pour la fintech lyonnaise, fondée en 2017 par Thomas Perret, qui avait jusqu’ici privilégié l’indépendance et la croissance portée par l’innovation.

Cette acquisition intervient dans un contexte de rapprochement progressif. En octobre 2023, La France Mutualiste, acteur institutionnel de l’épargne, était entrée au capital de la startup. Depuis, les deux entités avaient engagé une collaboration commerciale, Mon Petit Placement distribuant les contrats d’assurance vie et de PER de La France Mutualiste. Ces deux produits représentaient plus de 50 % de la collecte enregistrée par la startup en 2024. En avril 2024, Malakoff Humanis avait officialisé son rapprochement avec La France Mutualiste, amorçant ainsi une convergence industrielle.

Dans un communiqué, Isabelle Le Bot, Directrice en charge de l’Épargne du groupe Malakoff Humanis et Directrice Générale de La France Mutualiste, précise les objectifs de cette opération : « Elle renforce les synergies commerciales déjà à l’œuvre entre nos entités. Ensemble, nous voulons permettre à un public plus large – notamment les plus jeunes – d’accéder à des produits d’épargne simples conciliant performance et responsabilité, dans une approche résolument pédagogique. »

Mon Petit Placement, dont l’offre commerciale a été lancée en 2020, revendique aujourd’hui plus de 200 000 utilisateurs et 175 millions d’euros d’encours confiés. La plateforme s’adresse prioritairement à une clientèle jeune, avec un âge moyen de 35 ans. Elle affirme que 60 % de ses utilisateurs ont réalisé leur premier investissement via ses services, ce qui confirme la pertinence de son positionnement sur le segment des primo-épargnants. En complément d’un parcours utilisateur simplifié, la promesse repose sur un accompagnement pédagogique dans la durée.

L’année 2023 avait été marquée par une levée de fonds de 6,5 millions d’euros auprès de La France Mutualiste. En mai 2024, l’entreprise avait mobilisé sa communauté pour lever 4,2 millions d’euros auprès de 2 600 investisseurs particuliers via Sowefund. « Cette opération vient récompenser les 2 500 clients actionnaires qui nous ont rejoint via une levée communautaire il y a un peu moins d’un an, à qui nous offrons aujourd’hui une “exit” avec bénéfice », souligne Thomas Perret, président de Mon Petit Placement.

Sur le plan financier, la startup a connu une forte croissance de ses revenus, passant de 104 000 euros de chiffre d’affaires en 2020 à 1,06 million d’euros en 2023. Toutefois, cette montée en puissance s’est accompagnée de pertes importantes, avec un résultat net de -3,26 millions d’euros en 2023, après -3,45 millions en 2022.

L’entrée de Malakoff Humanis au capital permet à la startup de sécuriser sa trajectoire. L’équipe dirigeante reste aux commandes, avec pour mission de poursuivre le développement tout en s’appuyant sur les moyens d’un acteur institutionnel. Thomas Perret affirme que ce rapprochement « valide le positionnement si particulier de Mon Petit Placement : démocratiser l’investissement financier auprès des Français primo-investisseurs et souvent néophytes. Il nous permet aussi de renforcer l’ambition du projet afin de faire en sorte de devenir la référence en matière d’investissement pour les particuliers. »