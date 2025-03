Connaissez-vous CO2 AI, l’IA qui cartographie les émissions de milliers de produits en quelques minutes?

Industrialiser la mesure du carbone à l’échelle, là où les outils traditionnels échouent est la mission de CO2 AI, startup fondée par Charlotte Degot. CO2AI entre en 29ᵉ position du classement WE INNOVATE 500 2025.

Seuls 38 % des entreprises déclarent recevoir des données carbone exploitables de leurs fournisseurs, selon une étude menée par CO2 AI et le BCG. Les méthodes classiques, comme les analyses de cycle de vie (ACV) réalisées manuellement, sont jugées lentes, incohérentes, coûteuses, et inadaptées à la volumétrie des grandes organisations. Le résultat ? Des stratégies climatiques fragilisées par un déficit de données fiables.

Un marché en demande de précision et d’agilité

Face à des objectifs de neutralité carbone de plus en plus contraignants, les grandes entreprises cherchent des solutions capables d’analyser des dizaines de milliers de produits, en conformité avec les standards (PACT, ISO 14067, ISO 14044…) et avec une capacité d’audit renforcée. L’enjeu n’est pas seulement technique : il est stratégique. Sans données précises, pas de pilotage possible.

L’intelligence artificielle comme levier de rupture

CO2 AI a conçu un moteur de calcul propriétaire, dopé à l’IA générative, capable d’enrichir les données brutes, d’assigner automatiquement les facteurs d’émissions les plus pertinents et de répartir les impacts tout au long du cycle de vie produit — en quelques minutes là où il fallait des mois. Une approche qui permet à des acteurs comme Symrise, avec ses 35 000 produits et ses 6 000 clients dans 150 pays, de viser -30 % d’émissions indirectes à horizon 2030.

“Nous nous positionnons principalement sur le marché des très grandes entreprises, qui ont énormément de données à gérer, ce qui nécessite une part importante d’automatisation”, précise Charlotte Degot, CEO et fondatrice. Un positionnement affirmé face à des acteurs comme Greenly, Carbo, Sweep, voire des cabinets comme Deloitte.

Une fondatrice au profil hybride

Diplômée de Polytechnique et HEC, Charlotte Degot débute sa carrière au Boston Consulting Group en 2011, qu’elle quitte pour fonder CO2 AI. Elle en garde un lien fort : le BCG reste partenaire et actionnaire du projet. Une double culture tech et conseil qui structure l’ADN de la startup, pensée pour adresser les exigences des grands comptes.

Une société en phase d’accélération

CO2 AI revendique déjà une soixantaine de groupes abonnés à sa plateforme. Pour passer à l’échelle, elle a levé 11,5 millions d’euros auprès de UNUSUAL VENTURES, PARTECH et du BCG lui-même. L’objectif ? Renforcer ses capacités produit, accélérer l’onboarding client, et étendre sa présence internationale. Cette levée porte les ambitions d’une plateforme qui veut devenir la brique incontournable du pilotage carbone pour les grandes organisations.