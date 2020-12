La crise du Covid-19 a-t-elle un impact sur l’innovation ?

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Innovation » : Peut-on dire que la crise du Covid-19 a un impact sur l’innovation ?

La société de conseils Fast-Up partners s’est associée à l’association Innovation Factory afin d’interroger via l’institut BVA 130 acteurs de l’innovation dans des entreprises en France de différents secteurs d’activité.

Innovation Factory résume ainsi la situation révélée par cette enquête : « peu d’entreprises perçoivent l’innovation comme le moyen à la transformation profonde de leur structure, notamment concernant les questions d’environnement et de transition digitale, alors qu’au contraire, l’innovation est l’un des leviers principaux pour appréhender ce genre de problématique« . Un chiffre ne trompe pas : 66 % des responsables de l’innovation en entreprise consultés considèrent que l’absence de culture de l’innovation au sein de l’entreprise est le principal frein, justement pour développer des projets d’innovation. Et 31 % des dirigeants généraux mettent en cause des compétences jugées insuffisantes.

Un point met tout le monde d’accord cependant : pour 74% des dirigeants, les projets d’innovation réussissent grâce à des équipes hybrides plutôt qu’uniquement internes ou externes. C’est l’un des axes principaux qui ressort de cette étude : innovation et hybridation vont de pair. Pour innover, il faut se questionner, se challenger, regarder vers d’autres horizons et de aussi, faire appel à différents acteurs. Avoir un regard de l’extérieur est si important !

Quant à l’impact de la crise sanitaire sur le processus d’innovation, 48% des répondants indiquent que la Covid-19 a un impact positif sur le développement des projets d’innovation. Cela force à changer vite et accélérer les projets d’innovation pour répondre à une demande nouvelle. Les premiers résultats confortent la volonté d’adaptation pour répondre aux attentes des consommateurs. Bref, c’est la relation client et l’expérience client que cela renforce.

