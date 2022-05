La FinTech britannique Checkout rachète le Français Ubble

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le spécialiste britannique du paiement en ligne Checkout, qui fournit aux sites marchands des solutions pour le paiement en ligne de leurs clients, a racheté la start-up française Ubble, spécialiste de la vérification d’identité en ligne, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Le secteur du paiement en ligne s’est beaucoup développé ces dernières années avec l’accélération du commerce en ligne, facilitant l’émergence de nouveaux acteurs tels que l’américain Stripe, le néerlandais Adyen, ou Checkout. La vérification d’identité en ligne est une capacité stratégique pour ces sociétés, leur permettant d’offrir leurs services pour des transactions qui exigent un très haut niveau de confiance dans l’identité de l’internaute.

Une valorisation de 40 milliards de dollars

« Il s’agit clairement d’un besoin croissant chez nos clients, parmi lesquels des acteurs du e-commerce et des cryptomonnaies, des gérants de portefeuilles numériques ainsi que des fintechs », a déclaré Meron Colbeci, le responsable produit de Checkout. Ubble compte une centaine de collaborateurs en France. Fondée en 2018, elle a développé un système de vérification de l’identité en ligne via le smartphone de l’utilisateur, grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique (« machine learning »).

L’internaute filme sa pièce d’identité avec son smartphone et prend ensuite une courte vidéo de lui-même, permettant de vérifier qu’il est bien le propriétaire du document d’identité. Ubble affirme pouvoir permettre la vérification d’identité sur la base de plus de 2 000 documents officiels, provenant de 214 pays. Checkout a levé 1 milliard de dollars en janvier dernier, atteignant une valorisation de 40 milliards de dollars.