[Série A] Staffing : Whoz lève 25 millions d’euros auprès de PSG Equity

À l’heure de la Grande Démission, la question de la gestion et de l’engagement des collaborateurs se pose pour bon nombre d’entreprises. C’est dans ce secteur que la startup Whoz, qui accompagne les entreprises dans leur processus de recrutement puis dans la gestion des talents, vient de lever 25 millions d’euros auprès du fonds américain PSG Equity.

Lancé en 2016 par Jean-Philippe Couturier, Whoz déploie une plateforme SaaS qui permet notamment de cartographier les compétences des collaborateurs internes et externes grâce à la donnée. L’entreprise s’adresse principalement aux ESN (entreprises de services du numérique) et cabinets de conseil mais est destinée à toutes les entreprises qui ont besoin de se « staffer » pour leurs projets. « L’objectif de Whoz est de fournir un logiciel qui aide nos clients à trouver la bonne personne ou la bonne équipe pour le projet qu’ils ont besoin de staffer », résume Jean-Philippe Couturier.

À ce jour, Whoz compte essentiellement des clients français mais déploie, à travers eux, ses solutions dans plus de 50 pays. Parmi eux, on peut citer des ESN comme Devoteam, Egis, Open ou Econocom et de grandes entreprises comme Engie ou Thales. La startup prévoit de doubler ses effectifs de 50 à 110 salariés d’ici la fin de l’année, notamment au niveau R&D, marketing et commerciales, ainsi que relation client.

Retrouvez l’interview complète de Jean-Philippe Couturier, CEO et fondateur de Whoz :