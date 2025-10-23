Amal Jolly, CEO de Saturn
La fintech SATURN lève 13 millions d’euros pour démocratiser le wealth management

Basée à Londres, SATURN développe un système d’exploitation pour la gestion de patrimoine et le conseil financier. Son ambition est de rendre le conseil accessible à un plus grand nombre en automatisant les processus de conformité et de gestion administrative qui freinent encore la profession.

Aujourd’hui, 70 % du temps des conseillers britanniques est consacré à la conformité et aux tâches administratives. SATURN s’appuie sur l’intelligence artificielle pour automatiser ces processus tout en maintenant des standards réglementaires élevés. La plateforme permet aux cabinets d’optimiser leurs flux de travail et de consacrer davantage de temps à la relation client. L’objectif est de réduire jusqu’à 90 % le coût du conseil financier, actuellement estimé à environ 2 000 livres par an et par client au Royaume-Uni.

En 15 mois, SATURN affirme avoir séduit plus de 600 cabinets de conseil. Son modèle repose sur une approche dite compliance-first AI, où les outils d’automatisation sont conçus à partir des exigences réglementaires locales. La société a d’ailleurs intégré cette expertise en rachetant une entreprise de conformité opérant depuis deux décennies.

SATURN vise désormais un développement vers d’autres marchés du Commonwealth, notamment l’Australie, Singapour et l’Afrique du Sud, après avoir consolidé sa position sur le marché britannique, considéré comme l’un des plus exigeants au monde en matière de régulation financière.

La société a réalisé une levée de 13 millions d’euros menée par le fonds européen Singular, avec la participation de Shapers et de plusieurs investisseurs spécialisés dans la fintech. Le tour de table a été bouclé en dix jours, un délai court qui s’explique par la traction de la société et la clarté de sa vision. Fondée par Amal Jolly en 2022, SATURN emploie aujourd’hui 43 collaborateurs et se positionne comme l’un des acteurs les plus prometteurs de la nouvelle génération de plateformes d’infrastructure financière.

