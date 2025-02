Jeriko: pourquoi l’Agritech a besoin d’un modèle VC sur-mesure ?

S’il les startups AgTech doivent se tourner vers d’autres sources de capitaux, les investisseurs qui souhaitent acccompagner des entreprises du secteur, doivent s’adapter à ses particularités. Entre cycles de R&D longs, adoption technologique ralentie et contraintes réglementaires, l’investissement en Agritech exige une approche différenciée. C’est dans cette logique que Jeriko a structuré son modèle d’investissement.

Pourquoi le modèle VC classique ne fonctionne-t-il pas en Agritech ?

Le modèle traditionnel du capital-risque repose sur des rendements rapides et des cycles d’investissement de cinq à sept ans. Ce schéma s’applique difficilement à l’Agritech, où l’innovation suit un tempo distinct. Les cycles de développement des technologies agricoles sont souvent prolongés, nécessitant des validations en conditions réelles sur plusieurs années avant d’être adoptées à grande échelle. L’adoption par les exploitants reste progressive, les agriculteurs devant concilier rentabilité économique et transition vers des pratiques plus durables. En outre, l’environnement réglementaire strict, imposant des normes sanitaires et environnementales rigoureuses, retarde la mise sur le marché des innovations.

Jeriko : une approche d’investissement adaptée et ciblée

Face à ces obstacles, Jeriko adopte une stratégie d’investissement en rupture avec les modèles classiques. Plutôt que de structurer un fonds fermé, il opère selon une logique deal by deal, offrant aux investisseurs une flexibilité essentielle. Ce modèle permet d’ajuster les choix d’investissement en fonction de la maturité des startups et de leurs perspectives de marché. Jeriko privilégie ainsi des solutions ayant une scalabilité avérée et pouvant être adoptées rapidement au sein des processus agricoles existants. La réduction des intrants chimiques et l’amélioration de la gestion des ressources sont au cœur des critères de sélection, tout comme la capacité des startups à s’intégrer aux grandes chaînes agroalimentaires et aux coopératives agricoles.

L’investissement de Jeriko couvre plusieurs segments stratégiques. L’agriculture de précision est illustrée par Hyperplan, qui optimise les rendements agricoles grâce à l’intelligence artificielle. La réduction des intrants et la décarbonation sont incarnées par CarbonFarm, qui cible la réduction des émissions de méthane en riziculture, et par Alvie, qui accompagne la transition vers des pratiques agricoles moins dépendantes des pesticides. Dans le domaine de l’automatisation et de la robotique agricole, Seederal Technologies développe des tracteurs électriques adaptés aux exploitations durables.

Une flexibilité unique pour les investisseurs

Contrairement aux fonds classiques qui verrouillent le capital des investisseurs sur plusieurs années, Jeriko adopte une approche plus modulable. Les investisseurs peuvent choisir individuellement les startups dans lesquelles ils souhaitent s’engager, évitant ainsi les contraintes d’un véhicule d’investissement fermé et limitant le risque d’illiquidité prolongée. Ce modèle favorise également le co-investissement avec des fonds spécialisés comme Serena, Astanor et Seventure, permettant un partage des risques et une mutualisation de l’expertise.

Les fondateurs du fonds

Jeriko a été créé par Olivier Tilloy et Emmanuel Leconte, deux experts aux parcours complémentaires. Olivier Tilloy, cofondateur de Techmind, possède une solide expérience dans l’investissement et le financement de startups technologiques. Emmanuel Leconte, quant à lui, est un entrepreneur issu du monde agricole. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, il apporte une expertise terrain précieuse et une connaissance approfondie des défis que rencontrent les agriculteurs et les acteurs de la chaîne agroalimentaire.

Quelle sont les participations du portefeuille de Jeriko?