La Silicon Valley, tu passes ou tu t’en passes? 2/2

Cette semaine, deuxième partie de l’episode intitulé “Silicon Valley, tu passes ou tu t’en passes?” toujours avec mes invités Pierre Gaubil, Fred Plais et Romain Serman.

Lors du dernier épisode, on avait évoqué ce qu’est la Silicon Valley et ses chiffres astronomiques, mais aussi ce que la Silicon Valley n’est pas ou n’est plus. Cette semaine, on continue la conversation et on se pose la question de quand faut-il venir dans la Silicon Valley, comment s’y préparer et comment les nouveaux écosystèmes peuvent-ils rivaliser avec ce géant de la Tech.

Invités : Pierre Gaubil, Romain Serman, Frédéric Plais.

