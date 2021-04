La startup Deel lève 132 millions d’euros auprès du CEO d’Uber et devient une licorne

La plateforme de gestion de paie dédiée aux ressources humaines Deel lève 132 millions d’euros en série C auprès notamment de Dara Khosrowshahi, CEO d’Uber et de Jeff Wilke, ancien dirigeant de l’activité de consommation mondiale d’Amazon. Ses investisseurs historiques Y Combinator, Andreessen Horowitz et Spark Capital ont également participé à l’opération.

Cette transaction porte le financement total de l’entreprise californienne à 204 millions de dollars selon les données de Crunchbase, tandis que sa valorisation est désormais estimée à près de 1,1 milliard d’euros. La licorne annonce également l’arrivée d’Ali Rowghani, associé directeur de Y Combinator et ancien COO de Twitter, au sein de son conseil d’administration.

Lancé en 2018 par le Français Alex Bouaziz avec Ofer Simon et Shuo Wang, Deel a conçu une plateforme à destination des entreprises souhaitant recruter des talents à l’étranger, en tant que salariés ou qu’indépendants. Pour faciliter les transactions financières et la conformité des contrats selon les pays, Deel collabore avec 200 partenaires experts en droit du travail international et en comptabilité. La licorne basée à San Francisco a séduit 1 800 entreprises à travers 26 pays depuis son lancement.

Des ambitions internationales

« Je suis ravi d’investir dans Deel, qui permet aux entreprises, d’un simple clic, d’embaucher et de payer, en parfaite conformité les meilleurs talents dans le monde entier » commente Dara Khosrowshahi. Le patron d’Uber a par ailleurs récemment investi dans la startup ixLayer, à l’occasion d’un tour de table de 75 millions de dollars, en mars dernier.

Deel ambitionne désormais d’accélérer son déploiement international via des fusions et acquisitions, et en développant ses équipes, notamment au Mexique, Brésil, à Singapour en Afrique du Sud et en Europe.

Deel : les données clés

Fondateurs: Alex Bouaziz, Ofer Simon et Shuo Wang

Création: 2018

Siège: San Francisco, Californie

Activité: plateforme de gestion de paie dédiée aux ressources humaines

