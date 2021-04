Adwanted lève 15 millions d’euros auprès de Swen Capital et Financière Arbevel

Le Français Adwanted Group, spécialisé dans l’achat et la vente d’espaces publicitaires, vient de récolter 15 millions d’euros auprès de Swen Capital et Financière Arbevel. Cette annonce intervient un mois après le rachat de son homologue anglais Mediatel. Cette acquisition lui permet d’atteindre un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.

« Être en France et aux États-Unis est évidemment un bon point de départ, mais jouer sur une scène mondiale nécessite également une forte empreinte au Royaume-Uni, avant tout développement ultérieur », commente Emmanuel Debuyck, fondateur du groupe. « Nous sommes à présent sur 3 des plus gros marchés de la publicité au monde ».

Fondé en 2016 et présent aux États-Unis depuis fin 2016, le groupe Adwanted a mis en place une stratégie d’acquisition poussée pour développer son modèle à grande échelle. En 2018, le groupe rachète Carthage, une entreprise française spécialiste du média planning, avant d’acquérir le consortium de médias français Mediasbook la même année. Plus récemment, Adwanted a fait l’acquisition de SRDS (Standard Rates and Data Services), une immense base de données des médias, pour se renforcer aux États-Unis.

Ce nouveau financement lui permettra de financer sa stratégie d’acquisition à travers l’Europe et les États-Unis. Mais pour son fondateur, un autre projet est en train de faire son chemin. « Notre projet est très clair et nous visons une introduction en Bourse dans les 3 ou 4 années afin de réaliser notre ambition de passer de fournisseur régional de technologies publicitaires au statut de leader mondial » commente-t-il.

Adwanted : les données clés

Fondateur : Emmanuel Debuyck

Création : 2012

Siège social : Paris

Secteur : AdTech

Activité : plateforme d’achat d’espaces publicitaires offline

Financement : 15 millions d’euros auprès de Swen Capital et Financière Arbevel.