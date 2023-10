La Tech française et ses entrepreneurs soutiennent la Startup Nation

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Tout comme l’écosystème entrepreneurial français s’était mobilisé pour venir en aide à l’Ukraine, nous, entrepreneurs, investisseurs, citoyens français, nous mobilisons aujourd’hui pour partager notre émotion et soutenir concrètement Israël et les Israéliens dans ce moment tragique.

Nous avons tous été confrontés aux terrifiantes images de ce week-end : un 11 septembre s’est abattu sur Israël, provoquant la mort de plus de 800 personnes, dont une majorité de civils, et l’enlèvement d’au moins une centaine d’autres. Parmi eux des femmes et des enfants parfois très jeunes, des grand-mères et des grands-pères, des gens malades aussi. C’est un Bataclan qui a frappé au cœur de la jeunesse avec plus de 200 personnes assassinées lors d’une fête.

Puisque « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » : acceptons d’écrire que ce sont de véritables massacres auxquels nous avons assistés impuissants. Ajoutons que cette tragédie, qui a frappé Israël, ne saurait être qu’une tragédie israélienne. A travers ces civils morts, c’est l’humanité dans son universalité qui a été frappée de même qu’à travers Israël, ce sont toutes les démocraties et leurs valeurs qui sont mises à l’épreuve.

Nous ne pouvions rester les bras croisés : les valeurs de l’entrepreneuriat sont indissociables de l’engagement.

Comme tous les entrepreneurs du monde, nous avons été inspirés, façonnés, par les valeurs de la tech israélienne. Elles puisent leurs racines dans la fameuse “chutzpah” (c’est-à-dire l’audace). C’est de cette “chutzpah” que découlent la résilience, l’adaptabilité, la créativité, le désir de se développer internationalement dès le premier jour.

C’est pourquoi nous voulons apporter avec la plus grande énergie notre soutien et notre aide concrète à cette jeune démocratie aujourd’hui menacée dans sa chair.

Nous appelons les responsables politiques de tous les partis à condamner sans appel l’attaque menée sur la population israélienne par une organisation terroriste. Attaque terroriste qui a déclenché une guerre dont la seule issue certaine sera la mort de nombreux civils innocents, de part et d’autre.

Nous appelons toutes les entreprises de technologies à se tenir aux côtés de leurs homologues israéliennes, et à être attentives dans les prochains jours à leurs besoins afin d’identifier les manières pertinentes de leur venir en aide.

Nous appelons chacun à lutter pied à pied contre toute forme de désinformation, dans les médias comme sur les réseaux sociaux.

Nous appelons chacun à se mobiliser pour apporter un soutien moral et matériel aux familles victimes du terrorisme.

Nous, entrepreneurs, investisseurs, membres de l’écosystème technologique, nous mettons à la disposition de nos homologues israéliens pour leur apporter toute forme de soutien qu’ils jugent utile.

Pour aider concrètement, vous pouvez par exemple faire un don à l’une de ces associations :

https://www.mda-france.org/ pour équiper les bénévoles avec un kit d’urgence

https://wizo.fr/ pour venir en aide aux familles

https://www.keren-hayessod.fr/ et https://www.fsju.org/ les fonds d’urgence pour les victimes israéliennes Il faut condamner d’une seul voix ce qui est universellement condamnable.

Pour signer cette tribune, cliquez ici