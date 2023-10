Ari ASSUIED / Sam ALTMAN / KESTRA / Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d’Ari Assuied, le CEO et co fondateur de CAFEYN, intervenu la semaine passée à l’age de 46 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et l’ensemble des collaborateurs de CAFEYN.

BREAKING NEWS:

Les salariés réservistes des sociétés tech israéliennes et des sociétés étrangères installées en Israel à l’instar de GOOGLE, NVIDIA, APPLE, répondent massivement présents à l’appel à la mobilisation de l’armée. Une situation inédite pour l’ensemble de l’écosystème de la Startup Nation, que FRENCHWEB.FR soutient vivement. ↘ Selon Appfigures, les applications ChatGPT sur iOS et Android ont généré un revenu total de 4,58 millions de dollars en septembre grâce au plan ChatGPT+ à 20 dollars par mois. Pour réaliser le milliard de dollars promis à ses investisseurs en 2024, Sam Altman compte surtout sur l’utilisation B2B de sa solution, ChatGPT Enterprise. ↘ En pleine tempête de désinformation, X a mis fin à un outil utilisé pour identifier les campagnes coordonnées de désinformation, dans une démarche de réduction des coûts en annulant son hébergement sur GOOGLE CLOUD. ↗ Un juge américain a invalidé une indemnisation de 32,5 millions de dollars en faveur de Sonos dans son affaire de brevet de haut-parleur intelligent contre Google, après avoir constaté que les brevets de Sonos étaient inapplicables. ↘ Les ingénieurs de la plateforme d’échange de crypto-monnaies, FTX ont tenté d’arrêter un vol de crypto-monnaie la nuit juste après que la société se soit déclarée e, faillite, perdant finalement entre 415 et 432 millions de dollars aux mains de hackers non identifiés. ↘ MGM Resorts qui a refusé de céder à la demande de rançon de hackers suite à une cyberattaque survenue en septembre, évalue le coût de l’attaque à plus de 100 millions de dollars pour le groupe et sera intégré aux résultats financiers du troisième trimestre 2023. ↘ La production mondiale de PC ont chuté de 7,6%, s’établissant à 68,2 millions d’unités au troisième trimestre 2023. Parmi les cinq principaux vendeurs, Apple a connu la plus grande baisse, avec une chute de 23,1%, seul HP croit de 6,4%. Enfin, hier matin, en exclusivité pour FRENCHWEB.FR, le premier Ministre de la Corée du Sud, Han Duck-soo, – de passage à Paris – s’est exprimé sur le rôle clé des start up dans la société, nous indiquant que « Les start ups jouent un rôle très important pour le développement économique en termes de sophistication technologique, de création de croissance et pour l’emploi. Ainsi, les politiques de démarrage et de promotion des startups et aussi au sein des entreprises jouent un rôle phare dans les politiques économiques. La Corée souhaite continuer à jouer ce rôle de fertilisation avec des communautés existantes dans le monde. Aussi, nous travaillons sur le renforcement du développement du capital-risque et la manière de promouvoir les meilleures entreprises. »

La gestion des notes de frais est un défi de longue date pour les entreprises. Afin d’y remédier, de plus en plus de solutions émergent pour faciliter la vie des entreprises dans ce domaine. C’est le cas de Pleo, qui permet aux entreprises de fournir une carte de paiement aux collaborateurs et de recevoir du cashback. Pleo nous dévoile aujourd’hui les coulisses du développement de son produit et nous donne au passage des conseils sur les meilleures pratiques à avoir.

(exclu) L’accélérateur de start-ups, Techstars, basé à Seattle, annonce un investissement dans Cloud-Fence, une startup parisienne pécialisée dans la sécurité réseau cloud, Cloud-Fence offre une solution permettant aux utilisateurs de déployer et d’intégrer un dispositif de sécurité réseau complèt dans un seul environnement cloud. Fondée en 2023 par Mounira Remini et Satish Chitupolu, la start-up permet une connexion facile de l’environnement cloud à sa solution, assurant ainsi une découverte automatique des actifs du cloud, ainsi que des menaces et vulnérabilités, tout en offrant une visualisation via des tableaux de bord.

LES LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

SARONIC, une startup travaillant sur des navires autonomes pour les clients de la défense alignés sur les États-Unis, a levé 55 millions de dollars lors d’un tour de financement de Série A, dirigé par Caffeinated Capital.

LOTTIE, une place de marché de produits de beauté britannique revendiquant un demi-million d’utilisateurs mensuels, a levé 16,35 millions de livres sterling lors d’un tour de financement de Série A, dirigé par Accel. Cette levée de fonds survient après celle de 6 millions de livres sterling en juillet 2022.

ORAKL ONCOLOGY, start-up en oncologie de précision, a levé 3 millions d’euros pour développer sa plateforme biotech, intégrant biologie de pointe et données patients à grande échelle, visant à modéliser précisément les tumeurs et accélérer le développement de médicaments oncologiques. La levée de fonds a été dirigée par Speedinvest, avec HCVC et Verve Ventures.

FRENCHWEB MARKETS:

Depuis décembre 2020, 28 entreprises coté en bourse du secteur tech ont été acquises, avec une nette accélération puisque 10 de ces acquisitions ont eu lieu depuis novembre 2022. Les entreprises cibles, affichant une croissance YoY médiane de 19% et des revenus proches du milliard de dollars, ont été vendues pour un prix médian de 6,3 milliards de dollars, principalement à des firmes de capital-investissement.

Thoma Bravo se distingue en réalisant 7 de ces acquisitions. Bien que la rentabilité ne soit pas un critère clé (marge EBITDA médiane de -2%), la taille et la croissance stable semblent être des atouts majeurs pour les acquéreurs.

Cette tendance survient dans un contexte où les IPO de SaaS se raréfient, avec seulement une introduction (Klaviyo) depuis janvier 2022, contrastant avec les 40 de l’année 2021.

Les acteurs du capital-investissement rebattent les cartes du marché et contribuent à une forte consolidation du secteur tech.

Nawal MARZIN est promue Directrice Communication de l’Unité Clients & Industrielle Ile-de-France chez Orange . Julien HOUDAYER est promu Principal GTM, Programmatic Video chez AMAZON Ads EU . Sophie BALDY MOULINIER est nommée Revenue & Sales Opérations Manager chez Frichti.



