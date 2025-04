LamaCon 2025 : Meta mise sur les agents IA spécialisés

Deux ans après avoir ouvert le code de ses modèles Llama, Meta a réuni sa communauté à LamaCon affirmer sa position: le futur de l’intelligence artificielle ne sera pas celui d’un assistant omniscient mais ce sera celui de milliers d’agents spécialisés, entraînés pour des usages spécifiques, optimisés pour la vitesse et le coût, et adaptés au terrain.

Dès les premières minutes de la conférence, le ton est donné. Chris Cox, Chief Product Officer chez Meta, ne parle pas de généralisation ni de domination marché. Il parle de modularité, de personnalisation, de « reprendre le contrôle » sur l’IA. Il évoque non pas une intelligence qui sait tout faire, mais des IA qui font une chose bien, vite, et sans surcoût.

« Nous sommes passés du rêve du super assistant à la réalité de l’agent utile », résume-t-il.

Sur scène, les exemples s’enchaînent. Un modèle Llama fonctionne désormais à bord de la station spatiale internationale, sans liaison réseau, pour aider les astronautes à naviguer dans les manuels techniques.

AT&T, de son côté, utilise une IA spécialisée pour analyser des milliers d’heures d’appels clients chaque jour, et synthétiser les dix bugs les plus fréquents à corriger. En Afrique sub-saharienne, l’application PharmaChat apporte des recommandations agricoles dans les langues locales, sans passer par une IA généraliste trop coûteuse ou inadaptée.

À chaque fois, le modèle a été fine-tuné, distillé, réduit, pour répondre à un besoin métier, technique, ou linguistique spécifique.

Derrière cette stratégie, une conviction technologique forte : les grands modèles ne sont pas inutiles, mais leur forme brute est rarement exploitable directement. Meta mise donc sur un triptyque :

Behemoth , un modèle géant qui sert d’enseignant ; Maverick , un modèle plus compact utilisé en production ; et Scout , la version ultra-légère, conçue pour tourner sur un seul GPU.



Ces modèles peuvent être distillés pour conserver l’intelligence utile, et éliminer le superflu. En clair : faire plus avec moins.

Meta revendique avoir construit une infrastructure complète : une API simplifiée, des outils de fine-tuning accessibles, un système d’évaluation intégré, une interopérabilité avec l’écosystème OpenAI… Llama ne se limite pas à un modèle et veut être une véritable plateforme.

Mark Zuckerberg, lors d’un échange avec Ali Ghodsi (Databricks), résume à nouveau l’ambition du groupe qui est de permettre à chaque entreprise de déployer son propre agent, adapté à ses données, ses clients, son langage.

« Un assistant IA qui vend les produits du concurrent ? Aucun business ne veut ça. »

La complexité de cette transition impose de former, fine-tuner, car déployer un agent spécialisé reste une démarche technique. Et toutes les entreprises n’ont pas encore les moyens de le faire. D’où l’importance d’une communauté active, de documentation ouverte, et d’outils simples à prendre en main.

« Ce n’est pas une vision minimaliste de l’IA », souligne Angela Phan, ingénieure Llama. « C’est une vision plus distribuée, plus appropriable, plus utile. »

Ce qu’il faut retenir