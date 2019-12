L’accélération des startups spécialisées en IA pour la transition énergétique

Depuis plus de 30 ans, Microsoft intègre les startups au cœur de sa proposition de valeur et leur propose un accompagnement adapté à leurs besoins et à la réalisation de leurs objectifs business, pour les guider au quotidien dans leur démarche d’innovation et de croissance.

Dans ce cadre, Microsoft a lancé deux programmes Microsoft for Startups et l’AI Factory pour accompagner les startups dans une véritable démarche de partenariat à la fois technique et commerciale.

Créée en partenariat avec l’institut de recherche Inria, et à l’ouverture de Station F, l’AI Factory fédère une communauté de startups autour de l’Intelligence Artificielle.

Elle s’étend au marché européen et se structure autour de 5 grands enjeux économiques et sociétaux: santé, environnement/énergie, mobilité, agroalimentaire, et finance.

En tant que catalyseur d’innovations et partenaire de la transformation digitale des entreprises, Microsoft est convaincu qu’il faut unir tous les acteurs de l’écosystème en vue d’accélérer l’innovation dans ces 5 secteurs clés. Ainsi, chaque nouveau batch AI Factory est co-créé avec un partenaire corporate clé du secteur, des partenaires technologiques et des fonds d’investissement partenaires de la promotion.

La première promotion: AI Factory for Green Energy avec Schneider Electric

C’est sur le secteur de l’Energie qu’est lancé la première promotion AI Factory for Green Energy avec Schneider Electric: le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes.

Le laboratoire Inria, Sigfox, Elaia, Energize Venture et France Digitale s’associent également à cette promotion pour soutenir l’accélération des startups.

Retrouvez ci-dessous le reportage de l’AI Factory for Green Energy avec Schneider Electric:

Pour plus d’informations, contactez l’équipe Microsoft : startupteamfr@microsoft.com

Pour en savoir plus sur Microsoft for Startups: