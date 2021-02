Le Conseil national du numérique accueille le multi-entrepreneur Gilles Babinet et Tatiana Jama de Sista

Le gouvernement a nommé la directrice générale du Crédit du Nord Françoise Mercadal-Delasalles et le multi-entrepreneur Gilles Babinet coprésidents du Conseil national du numérique, un cercle consultatif chargé d’éclairer les choix de politique publique dans ce domaine. Mme Mercadal-Delasalles et M. Babinet succèdent à la militante associative Salwa Toko, qui a conduit des travaux notamment sur l’inclusion numérique, l’interopérabilité des réseaux sociaux, ou la controversée application TousAntiCovid.

Une promotion réduite

La nouvelle mouture du Conseil national du numérique est réduite -21 membres- et recrute un peu moins dans le monde professionnel et un peu plus dans le monde universitaire et des sciences humaines, a indiqué Mme Mercadal-Delasalles pendant la cérémonie d’intronisation de la nouvelle équipe. Il s’agira pour le nouveau Conseil « d’ouvrir le débat » pour « mieux comprendre ce que le numérique fait au monde », a-t-elle ajouté. « Il y a une dissonnance entre la vitesse d’évolution de la technologie, et notre capacité à les comprendre, ce qui peut créer des fractures », a-t-elle indiqué.

Parmi les membres du nouveau Conseil du numérique figurent ainsi la philosophe Anne Alombert, l’informaticien et logicien Gilles Dowek, la spécialiste américaine des interactions homme-machine Justine Cassell, l’économiste Joëlle Toledano, le religieux catholique Eric Salobir, l’avocat Jean-Pierre Mignard, ou Tatiana Jama, coprésidente et cofondatrice du collectif de femmes entrepreneurs du numérique Sista.