Le DMA entre enfin dans sa phase opérationnelle, pourquoi l’enquête sur Google est un test stratégique

L’ouverture d’une procédure formelle contre Google marque un tournant pour le Digital Markets Act. Depuis son entrée en vigueur, le texte reste perçu comme un cadre prometteur, mais encore très théorique. En ciblant la manière dont Google applique sa “politique d’abus de réputation de site” dans le classement de Search, la Commission européenne s’attaque pour la première fois à un mécanisme interne du moteur de recherche et à ses effets économiques directs sur les éditeurs.

Au centre du dossier, la rétrogradation automatique de contenus affiliés à des partenaires commerciaux pourrait empêcher les éditeurs de monétiser des formats pourtant légitimes. Cette question technique interroge la capacité du DMA à réguler des plateformes dont l’architecture algorithmique influence la visibilité, l’audience et le financement d’une partie importante de l’économie numérique européenne.

Teresa Ribera rappelle que la procédure vise à garantir que les éditeurs ne soient pas pénalisés dans un moment de tension pour l’industrie. Henna Virkkunen insiste sur la protection du pluralisme et de la démocratie, soulignant que l’accès équitable au classement de Search fait désormais partie des enjeux souverains de l’information.

Cette procédure intervient alors que les éditeurs renforcent leur dépendance structurelle au trafic de Search. Les modèles publicitaires reposent encore largement sur l’exposition dans les résultats, tandis que les plateformes d’IA générative réduisent déjà les volumes de clics. La question posée par Bruxelles dépasse donc le cas Google et touche à l’équilibre entre les contrôleurs d’accès et les acteurs qui dépendent de leur distribution.

L’enquête doit être conclue sous douze mois, en cas de non-conformité, les sanctions prévues par le DMA sont considérables, allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial, voire 20 % en cas de récidive. Le texte autorise également des mesures structurelles pour remédier à des violations répétées, une possibilité encore jamais mobilisée mais désormais pleinement opérationnelle.

Ce dossier servira de référence pour les prochaines actions de l’Union et déterminera si le DMA peut réellement peser sur les choix techniques des plateformes et protéger les secteurs dont l’activité dépend du classement algorithmique. Pour Bruxelles, il s’agit de démontrer que la régulation des contrôleurs d’accès ne repose plus uniquement sur des principes, mais sur la capacité concrète à encadrer leur fonctionnement.