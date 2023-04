[Seed] Epargne retraite: Gedeon lève 2 millions d’euros auprès de Business Angels

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Alors que le sujet des retraites est au cœur de l’actualité, l’insurtech lyonnaise Gedeon accélère le développement de sa solution de PERo (Plan Epargne Retraite Obligatoire) à destination des entreprises avec un premier tour de table.

La startup lyonnaise lève 2 millions d’euros auprès de Guy Delorme, ancien secrétaire général et fondateur de SEQENS, Gilles Bouvant, fondateur d’Olifan Group, Guillaume de Monplanet, ancien CEO d’Adidas Europe et le collectif d’investisseurs « Farmers » qui réunit des entrepreneurs et des C Level d’entreprises technologiques (Qonto, OVHcloud, Libeo …).

Gedeon est né en 2022, sous l’impulsion de Julien Jacquemin et Jean-Baptiste Chalnot, qui disposent respectivement de 20 et 10 ans d’expérience dans la retraite, la tech et l’actuariat. « Cela fait une vingtaine d’années que nous travaillons sur les sujets de l’assurance. Nous avons construit sur la base de notre expérience le produit que l’on considère comme l’expérience idéale », explique Julien Jacquemin, CEO de l’entreprise.

La startup ambitionne désormais de diversifier son produit et d’accélérer sur ses enjeux marketing et commercial.

Retrouvez l’interview complète de Julien Jacquemin, co-fondateur et CEO de Gedeon: