Le géant indonésien GoTo veut lever 1,26 milliard de dollars lors de son IPO

GoTo, plus grande entreprise technologique d’Indonésie, a déclaré mardi vouloir lever jusqu’à 1,26 milliard de dollars lors de son introduction en bourse ce mois-ci, malgré les conditions tumultueuses du marché mondial.

Le groupe GoTo a fixé une fourchette de prix oscillant entre 316 et 346 roupies indonésiennes par action pour l’introduction en bourse locale, et a pour objectif de vendre jusqu’à 52 milliards de nouvelles actions par le biais de la cotation, soit environ 4,35% du total de ses actions. Cette fourchette de prix implique une capitalisation boursière estimée entre 26,2 et 28,8 milliards de dollars, précise le groupe dans un communiqué.

Financé par Google, Temasek et Tencent

GoTo, le plus grand écosystème numérique d’Indonésie, est né en mai 2021 de la fusion entre la société de covoiturage Gojek et la plateforme de commerce électronique Tokopedia. La société basée à Jakarta espère lever au moins 1,1 milliard de dollars grâce à la cotation, avec d’une possible levée supplémentaire de 160 millions de dollars si certains investisseurs décident d’exercer une option de surallocation (greenshoe). En novembre dernier, GoTo avait dit avoir levé quelque 1,3 milliard de dollars en prévision d’une introduction en bourse, auprès de divers investisseurs, dont Google, Temasek de Singapour et Tencent de Chine.

Gojek est une plateforme multiservice qui propose des livraisons, des plats à emporter et des services financiers. Elle s’est également développée au Vietnam et à Singapour. Tokopedia, la deuxième plus grande licorne du pays après Gojek, se présente comme un réseau entre commerçants et clients, mais s’est également développée dans les domaines de la technologie financière, des paiements, de la logistique et de la vente au détail.