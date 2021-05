L’Indonésien Gojek lève 300 millions de dollars supplémentaires auprès de Telkomsel

Alors que Gojek est toujours en pourparlers pour réaliser ce qui devrait être la plus grande fusion dans la Tech en Asie du Sud-Est avec Tokopedia, il lève 300 millions de dollars supplémentaires auprès de Telkomsel. Cette filiale de Telkom, l’un plus grands opérateurs de télécommunications d’Indonésie, avait déjà investi 150 millions de dollars dans la licorne indonésienne en novembre dernier.

Startup de moto-taxis devenue une super app, proposant services de livraisons et de paiements notamment, Gojek est l’une des entreprises les plus importantes de la région. Lancée en 2009, elle est aujourd’hui valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars et compte parmi ses actionnaires des géants internationaux tels que PayPal, Facebook, Tencent ou encore Google. Telkomsel ambitionne ainsi d’étendre son partenariat avec Gojek qui revendique plusieurs millions de clients.

«Faire croître le marché mobile du pays et d’accélérer la transformation numérique»

« La plateforme Gojek et ses services sont utilisés par des millions de consommateurs et de conducteurs-partenaires, et des centaines de milliers de commerçants-partenaires dans toute l’Asie du Sud-Est, tandis que Telkomsel est le plus grand opérateur de téléphonie mobile d’Indonésie avec plus de 170 millions d’abonnés », explique l’opérateur. « Les deux champions locaux uniront leurs forces dans le cadre d’un partenariat stratégique qui permettra de faire croître le marché mobile du pays et d’accélérer la transformation numérique. »

En décembre dernier, Gojek était encore en pourparlers avec son grand rival singapourien Grab pour fusionner et devenir un géant de la Tech en Asie du Sud-Est, dominant toute la concurrence. À elles deux, les sociétés sont présentes dans les secteurs du covoiturage, VTC, livraison de repas à domicile et paiement mobile. Une fusion leur aurait permis de mettre fin à cette rivalité difficile à entretenir financièrement. C’était sans compter sur le géant indonésien du e-commerce Tokopedia qui a contré l’offre de Grab pour pouvoir fusionner lui-même avec Gojek, et créer un mastodonte qui pourrait peser 18 milliards de dollars.

Gojek : les données clés

Fondateurs : Kevin Aluwi, Michaelangelo Moran, Nadiem Makarim

Création : 2009

Siège social : Jakarta, Indonésie

Secteur : covoiturage, paiements, livraison

Financement : 300 millions de dollars supplémentaires auprès de Telkomsel.