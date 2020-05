Le gestionnaire de contenu Strapi lève 10 millions de dollars pour renforcer sa position aux Etats-Unis

Pierre Burgy, cofondateur et CEO de Strapi, annonce une levée de fonds de 10 millions de dollars notamment auprès d’Index Ventures. Strapi propose une solution de gestion de contenu open-source mais compte proposer de plus grandes fonctionnalités payantes à partir de juillet 2020. Son objectif est de continuer à étendre sa communauté et à se développer aux Etats-Unis.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Pierre Burgy, cofondateur et CEO de Strapi :

