Le groupe français DL Software signe 3 acquisitions pour se renforcer dans l’e-santé et l’immobilier

En avril dernier, l’entreprise française d’édition de logiciels ERP métier DL Software tombait dans le giron d’un fonds américain, TA Associates. Cependant, la société poursuit sa stratégie de diversification en multipliant les acquisitions. Après avoir racheté deux éditeurs d’ERP (Enterprise Resource Planning) métier en mai 2021, DL Software annonce l’acquisition de 3 entreprises qui renforceront ses pôles santé et immobilier: Sephira, Jestimo et Gercop.

Un quart des feuilles de soin électroniques émises chaque jour en France sont gérées par le groupe

Lancé en 1999, Sephira est une société française spécialisée dans l’e-santé, puisqu’elle édite des solutions en télétransmission et facturation SESAM Vitale. Elle revendique un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en 2020 et sert à ce jour plus de 25 000 clients professionnels de santé libéraux, médecins généralistes et spécialistes. Dans le cadre de son acquisition, elle rejoint le pôle santé du groupe DL Software qui gère désormais près d’un quart des feuilles de soin électroniques émises chaque jour en France, notamment grâce à l’appui de Pyxistem et Juxta.

Fondé en 1994, Pyxistem développe en effet principalement des solutions bâties autour du standard SESAM-Vitale (programme de dématérialisation des feuilles de soins) et des technologies dérivées. Pour rappel, DL Software a récemment mené une acquisition dans ce secteur avec Infoelsa l’été dernier.

« Toute l’équipe de management et l’ensemble des collaborateurs de Sephira ont accueilli avec enthousiasme le rapprochement avec le groupe DL Software », déclare Renaud Gassin, directeur général de Sephira. «La double stratégie de Sephira de renforcer son leadership sur la télétransmission et de développer l’interopérabilité de toutes les fonctionnalités utiles à ses clients se trouvera décuplée par ce rapprochement et nous ne pouvons que nous réjouir d’un tel effet d’accélération. »

Sixième acquisition de l’année

Afin d’accélérer dans l’immobilier, DL Software a fait l’acquisition du groupe Gercop et de Jestimo, une solution pour l’évaluation immobilière des biens en vente et en location. Cette dernière est utilisée par plus de 19 000 utilisateurs selon la startup, qui revendique un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2020 et une croissance annuelle de plus de 25%.

« Fort d’un partenariat historique avec Gercop, notre objectif est de déployer très rapidement les synergies technologiques avec l’ensemble des solutions immobilières de DL Software, et plus particulièrement sur le segment de l’administration de biens », commente Wilfrid Pelissolo, fondateur et directeur général de Jestimo. « Jestimo apportera toute son expertise métier et data à ce formidable projet d’alliance technologique ».

Le groupe français signe ici sa sixième acquisition de l’année. Pour rappel, DL Software a racheté en mai dernier Aquitaine Informatique, un éditeur d’ERP dédiés aux entreprises du BTP, un secteur convoité par l’entreprise pour « son poids économique et de sa dynamique de transformation », précise-t-elle. Plus tôt dans l’année, elle a également fait l’acquisition de Serca Informatique, éditeur d’ERP de gestion dans le secteur de la distribution de boissons aux CHR (cafés, hôtels et restaurants).

DL Software, qui compte à ce jour plus de 1 200 collaborateurs pour servir près de 100 000 clients en France et en Europe, ambitionne toujours de tripler ses revenus d’ici 2025 et d’accélérer sa transition vers le cloud.