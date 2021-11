FinTech: Klarna rachète le site de comparaison de prix PriceRunner pour un montant exorbitant

La FinTech suédoise Klarna a déclaré mardi qu’elle achetait le site de comparaison de prix PriceRunner pour un montant non divulgué, des informations de presse évoquant plus d’un milliard de dollars. PriceRunner opère actuellement en Suède, au Danemark, en Norvège et au Royaume-Uni, mais la société a déclaré qu’elle prévoyait de s’étendre à d’autres pays avec l’aide de Klarna.

Cette acquisition « servira à renforcer nos services bancaires, de cartes et de paiement » et contribuera à animer la concurrence mondiale, a déclaré David Fock, directeur des produits de Klarna, dans un communiqué. Elle doit également permettre à Klarna d’être « une alternative viable et concurrentielle pour les distributeurs partenaires face à Amazon, Google et Facebook, » a-t-il ajouté. L’acquisition est assujettie à l’approbation réglementaire et devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2022.

1,1 milliard de dollars ?

Klarna a déclaré à l’AFP qu’il « ne donnait aucune indication sur le prix d’achat », mais le journal Svenska Dagbladet a indiqué que le montant total s’élèverait à 9,2 milliards de couronnes suédoises (1,1 milliard de dollars, 931 millions d’euros). Dans une déclaration séparée, la société d’investissement Creades a annoncé qu’elle avait vendu sa part du capital de PriceRunner, qui était d’environ 11%, pour 1,1 milliard de couronnes

Lancée en 2005, Klarna s’est imposée comme l’une des start-up les plus performantes de Suède, offrant aux entreprises des solutions de paiement en ligne et des options de paiement faciles à utuliser par les consommateurs. La société affirme être active dans 17 pays, employer quelque 4 000 personnes et être valorisée à 45,6 milliards de dollars.