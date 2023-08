Le mercato de l’été dans l’eCOMMERCE : OMIE, VEEPEE, IADVIZE, LENGOW, SKEEPERS…

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Avant de vous faire découvrir notre nouvelle grille des programmes la semaine prochaine, nous vous proposons un récapitulatif de l’actualité de l’été à commencer par découvrir les nominations ou départs intervenus pendant cette période estivale dans le secteur des FINTECH.

Si vous souhaitez nous informer de votre nomination ou de l’arrivée de nouveaux talents au sein de votre entreprise n’hésitez pas à nous adresser un mail à redaction@frenchweb.fr

Omie & Cie :

Mélanie Schlossman , 26 ans, a pris les rênes en tant que Product manager. Avant cela, elle était Senior product manager chez JobTeaser entre 2022 et 2023 et en tant que Product manager chez PlayPlay de 2019 à 2022.

, 26 ans, a pris les rênes en tant que Product manager. Avant cela, elle était Senior product manager chez JobTeaser entre 2022 et 2023 et en tant que Product manager chez PlayPlay de 2019 à 2022. Axelle Pancer , 30 ans, a été désignée Responsable du service client. Avant de rejoindre Omie & Cie, elle occupait le poste de Customer success manager chez La Fourche de 2020 à 2023.

, 30 ans, a été désignée Responsable du service client. Avant de rejoindre Omie & Cie, elle occupait le poste de Customer success manager chez La Fourche de 2020 à 2023. Stéphane Loyeau, 34 ans, a été promu Chef de produit senior en juillet 2023. Son expérience précédente inclut le rôle de Responsable achats et approvisionnements chez Albert Menes entre 2020 et 2023.

Par ailleurs, Veepee a également enregistré des mouvements importants :

Cyprien Seuzaret a été nommé Marketing director France depuis juillet 2023. Diplômé de l’IE Business School et de l’Essca. Il a opéré chez Veepee les fonctions de Directeur marketing de la division Vins et Gastronomie (2020-2022) et Operational Marketing Director au niveau groupe (2022-2023).

Enfin, au sein du géant L’Oréal Groupe :

Vincent Mercier a été désigné Marketplace Project Director en juillet 2023. Armé de son Master II de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Vincent a servi chez L’Oréal en tant que Transformation director pour L’Oreal Professional de 2020 à 2023, et auparavant comme Directeur général France pour la Professional Division de 2012 à 2017.

IADVIZE recrute Melanie FRICKE comme VP Sales US. Elle officiait auparavant chez Movate (ex Directly ) et Liveperson.

Rapide passage dans la startup nantaise pour Laurent MALPELI, qui rejoint l’éditeur de CRM Eudonet en tant que Chief Sales Officer, aux cotés de Renaud Sibel, qui pour sa part devient le nouveau CEO d’EUDONET, et officiait en tant que CRO chez iADVIZE. Eudonet a par ailleurs revu son management en profondeur suite à la prise de participation du fonds d’investissement MONTAGU l’an dernier.

LENGOW recrute Marine Saffar comme CTO, elle était précédemment CTO chez SKILLEOS et CAFEYN. Elle remplace Thomas CERQUEUS qui était entré en 2015 dans la startup.

Damien LANDESMANN quitte quant à lui LENGOW où il était Senior VP Global Sales & Partnershio pour rejoindre Metomics comme Senior Vice President Revenue.

Courtney SIEGEL est nommée VP Marketing amérique du nord chez SKEEPERS après avoir été chez YOTPO durant 5 ans.