ECOMMERCE: les actualités qu’il ne fallait pas manquer cet été

YAHOO MAIL lance Shopping Saver, un outil pour trouver des cartes-cadeaux et des codes de réduction dans les boîtes de réception. Avec Shopping Saver, les utilisateurs de Yahoo Mail peuvent désormais accéder facilement à des cartes-cadeaux et à des codes de réduction, simplifiant ainsi leur expérience d’achat en ligne. Les avantages sont regroupés et mis en évidence dans les boîtes de réception et les brouillons de messages, permettant aux utilisateurs de repérer rapidement les opportunités d’économies potentielle

INSTACART dépose une demande d’introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, annonçant des revenus pour l’année 2022 en hausse de 39 % par rapport à l’année précédente, atteignant 2,55 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 428 millions de dollars, en comparaison à une perte de 73 millions de dollars en 2021. De plus, les revenus du premier semestre 2023 augmentent de 31 % par rapport à l’année précédente, atteignant 1,48 milliard de dollars. INSTACART est dirigée par la française Fidji SIMO depuis 2021.

Dans la foulée, la startup de livraison de nourriture SWIGGY, valorisée à 10,7 milliards de dollars en 2022, prévoit une introduction en bourse (IPO) en 2024, après avoir suspendu le processus pendant plusieurs mois en raison des marchés peu favorables.

Le spécialiste du BNPL (Buy Now Pay Later) AFFIRM annonce une augmentation de 22 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 446 millions de dollars, très au dessus des attentes des analystes. Toutefois les pertes nettes augmentent de 11 % atteignant 206 millions de dollars. Le volume brut des marchandises (GMV) enregistre une croissance de 25 %, atteignant 5,5 milliards de dollars.

SHEIN acquiert environ 33 % de Sparc, la société mère de Forever 21, et Sparc obtient une participation minoritaire dans Shein. Cette collaboration permet à Shein de vendre des articles de Forever 21 et d’opérer à l’intérieur de ses magasins.

WALMART s’associe avec WING, une filiale d’Alphabet (la société mère de Google), pour tester la livraison par drone sur des distances allant jusqu’à six miles (environ 9,7 kilomètres) dans deux magasins de la région de Dallas. Ces drones effectueront des livraisons de produits alimentaires et d’articles essentiels pour le foyer.

TIKTOK prévoit d’interdire les liens vers des sites de commerce électronique tels qu’Amazon, afin d’inciter les utilisateurs à effectuer leurs achats via TikTok Shop. Aux États-Unis en 2023, TikTok Shop devrait enregistrer des pertes de plus de 500 millions de dollars .

À partir d’octobre 2023, AMAZON prévoit d’imposer une nouvelle commission de 2% par vente aux marchands qui gèrent eux-mêmes l’expédition de leurs produits. Cette taxe s’ajoutera à la commission d’environ 15% qu’ils paient déjà à la plateforme.

AMAZON prend des mesures pour supprimer ou réduire les emballages de ses produits dans le but d’accélérer les livraisons, de réduire les coûts et d’atteindre ses objectifs en matière de climat

AMAZON a décidé de supprimer plusieurs de ses marques internes, notamment dans les secteurs de l’habillement et de l’ameublement, dans un effort pour éviter les régulateurs et accroître ses bénéfices. Si Amazon confirme que sa gamme « Basics » restera une priorité, la firme a cependant procédé à des coupes drastiques, n’épargnant que trois de ses 30 labels vestimentaires, tels que Goodthreads et Lark & Ro.

ANYCOMMERCE (ex WYND) a déployé son logiciel d’encaissement, AnyPOS, dans toutes les boutiques partenaires de Chronopost. Ce système permet de traiter de grandes quantités de transactions, AnyPos a déjà enregistré plus de 2000 transactions par jour un mois depuis son installation. Ce partenariat est mis en exergue par Bercy pour illustrer son programme «Je choisis la French Tech» qui vise à encourager les grands groupes à adopter les solutions développées par les start-up françaises.

La société de marketing en commerce électronique KLAVIYO a déposé une demande d’introduction en bourse (IPO) aux États-Unis et annonce des revenus du premier semestre 2023 d’environ 321 millions de dollars, comparé à environ 208 millions de dollars l’année précédente, ainsi qu’un bénéfice net de 15,2 millions de dollars, en comparaison à une perte nette de 24,6 millions de dollars l’année précédente.

Pour soutenir sa trésorerie MIRAKL signe un crédit de 100 millions d’euros auprès de cinq banques. La startup a levé 555 millions de dollars en 2021 en série E sur une valorisation de plus de 3,5 milliards de dollars. MIRAKL a enregistré un ARR annuel de 135 millions de dollars en 2022.