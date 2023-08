Le mercato de l’été dans la CYBERSECURITE : BNP PARIBAS, MINISTERE DES ARMEES, STOIK, GITGUARDIAN , …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Avant de vous faire découvrir notre nouvelle grille des programmes la semaine prochaine, nous vous proposons un récapitulatif de l’actualité de l’été à commencer par découvrir les nominations ou départs intervenus pendant cette période estivale dans le secteur des FINTECH.

Si vous souhaitez nous informer de votre nomination ou de l’arrivée de nouveaux talents au sein de votre entreprise n’hésitez pas à nous adresser un mail à redaction@frenchweb.fr

Après près de 9 ans au sein du groupe CREDIT AGRICOLE, Romain Eliot est nommé chief information security officer de BNP PARIBAS. Romain ELIOT est diplomé

Ministère des Armées : Anne-Cécile Ortemann, forte de son mastère management SI et technologies d’HEC Paris et de son diplôme d’ingénieur de l’ESM Saint-Cyr, a été nommée Directrice de l’Agence du numérique de défense en septembre 2023. Son parcours au Ministère des Armées l’a vu passer par le rôle de Directeur général adjoint du numérique et des systèmes d’information et de communication de 2021 à 2023, après avoir été Directrice adjointe de la DICOD entre 2019 et 2021.

Direction générale de la Gendarmerie nationale : Christophe Husson a été désigné Commandant de la gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend) à partir d’août 2023. Juste avant cette nomination, il était le Commandant en second de la gendarmerie dans le cyberespace pour l’année 2022-2023.

Rubrik : Spécialiste en gestion des données cloud, Rubrik annonce la nomination d’Antoine Lortie comme Country Manager France à partir de mai 2023. Antérieurement, il était Regional Sales Director au sein de la même entreprise et a également travaillé chez BMC Software France.

Stoïk : une startup cyber qui associe assurance et logiciel de cybersécurité dans son offre, et revendique plusieurs centaines de courtiers actifs sur sa plateforme issus notamment de cabinets comme Verspieren, Ageo ou CRF Assurances., a nommé Augustin Salmon au poste de Responsable développement courtage pour la région Nord et Ile-de-France. Son parcours professionnel inclut des rôles chez AIG en France et dans le domaine de l’assurance.

GitGuardian : Opérant dans la détection de secrets dans les codes sources, GitGuardian a désigné Grégory Leyne comme Vice-Président Ressources Humaines et Culture en mai 2023. Il rapportera à Eric Fourrier, le CEO. Avant cette nomination, Grégory Leyne était en poste chez Cybelangel.

Thierry ABALEA a également rejoint avant l’été GITGUARDIAN en tant que VP of engineering après avoir opéré chez ALMA comme Engineering Director et Aircall en tant qu’Engineering Manager.

Dust Mobile : L’entreprise Dust Mobile a nommé François Blanchard en tant que Vice President Corporate Sales en avril 2023. Il sera sous la direction de Jean-Michel Henrard, le Président co-fondateur. Blanchard a précédemment occupé des postes chez Truphone France et Idemia.

Gandi : Spécialisée dans l’enregistrement de noms de domaine, Gandi promeut Arnaud Franquinet en tant que CEO à partir de juin 2023. Auparavant, il servait comme Directeur des opérations au sein de Gandi.