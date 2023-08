FINTECH: les actus qu’il ne fallait pas manquer cet été

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le spécialiste du BNPL (Buy Now Pay Later) AFFIRM annonce une augmentation de 22 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 446 millions de dollars, très au dessus des attentes des analystes. Toutefois les pertes nettes augmentent de 11 % atteignant 206 millions de dollars. Le volume brut des marchandises (GMV) enregistre une croissance de 25 %, atteignant 5,5 milliards de dollars.

YAHOO! fait l’acquisition de COMMONSTOCK, une fintech lancée en 2020 qui permet aux investisseurs particuliers de partager des informations basées sur les données de leur compte de courtage. CommonStock a levé 34 millions de dollars.

BINANCE a annoncé son intention de mettre fin à son service de conversion monnaie fiduciaire à cryptomonnaie, Binance Connect, anciennement connu sous le nom de Bifinity. Ce service prenait en charge des méthodes de paiement telles que Visa et Mastercard.

Dans une récente interview avec CNBC, Linda Yaccarino, la PDG de X (ex Twitter), a partagé des détails sur les transformations majeures de la plateforme depuis son acquisition par Elon Musk. Elle a mis en lumière la mutation de Twitter vers « X, l’application tout-en-un » et a discuté des nouvelles fonctionnalités, comme les paiements entre utilisateurs.

PAYPAL lance PYUSD, une stablecoin émise par Paxos et entièrement garantie par des dépôts en USD, des bons du Trésor à court terme et des équivalents de trésorerie, disponible progressivement pour les utilisateurs américains. Changement de tête avec la nomination d’Alex Chriss, SVP d’Intuit, comme nouveau PDG, qui remplacera le PDG historique, Dan Schulman, le 27 septembre. Le conseil d’administration a souligné le travail de Alex Chriss lors de l’acquisition de Mailchimp pour 12 milliards de dollars pour légitimer sa nomination.

PAYPAL a annoncé une hausse de 7 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, atteignant 7,3 milliards de dollars, et une augmentation de 11 % du volume total de paiements à 376,5 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente. Cependant, la marge opérationnelle s’est établie à 21,4 %, en dessous de la prévision de 22 %. Suite à ces annonces, l’action de PayPal (PYPL) a chuté

ANYCOMMERCE (ex WYND) a déployé son logiciel d’encaissement, AnyPOS, dans toutes les boutiques partenaires de Chronopost. Ce système permet de traiter de grandes quantités de transactions, AnyPos a déjà enregistré plus de 2000 transactions par jour un mois depuis son installation. Ce partenariat est mis en exergue par Bercy pour illustrer son programme «Je choisis la French Tech» qui vise à encourager les grands groupes à adopter les solutions développées par les start-up françaises.

APPLE a annoncé que le compte d’épargne de l’Apple Card, lancé en avril 2023 en partenariat avec GOLDMAN SACHS et offrant un taux d’intérêt de 4,15 %, a dépassé les 10 milliards de dollars en dépôts.

ADYEN a annoncé un revenu net pour le premier semestre 2023 en hausse de 21% par rapport à l’année précédente, atteignant €739,1 millions, un chiffre en deçà des estimations qui tablaient sur €754 millions. Le titre ADYEN a dévissé du NASDAQ pour chuter à 851$ vendredi dernier après avoir atteint un pic à 3286$ le 24 août 2021

La plateforme de prêt numérique basée à New York, BETTER, a annoncé son intention de s’introduire en bourse par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), dans le but de lever 750 millions de dollars. L’opération s’avère être un désastre avec une chute de cotation de 93% jeudi dernier. Son CEO, Vishal Garg, s’était illustré en 2021 pour avoir licencié 900 personnes via Zoom. un rebranding s’impose.

CIRCLE, la société derrière la stablecoin USDC, a annoncé avoir plus d’un milliard de dollars en liquidités et a enregistré des revenus de 779 millions de dollars au premier semestre 2023, contre 772 millions pour l’ensemble de l’année 2022. Cependant, le nombre d’USDC en circulation a chuté, passant d’environ 45 milliards de dollars en janvier à environ 26 milliards

Plusieurs grands investisseurs internationaux, dont Warburg Pincus et GIC, ont choisi de ne pas participer à l’offre de rachat d’actions proposée par ANT GROUP. Cette décision intervient après que la valorisation de la société ait été drastiquement réduite de plus de 70%.

COINBASE, la plateforme d’échange de cryptomonnaies, a communiqué un chiffre d’affaires de 707,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en baisse de 12 % par rapport à l’année précédente. La société a également réduit sa perte nette de 91 % par rapport à l’année précédente, la ramenant à 97 millions de dollars. Toutefois, les revenus tirés des transactions ont chuté de 50 % pour s’établir à 327,1 millions de dollars.

ROBINHOOD a annoncé une augmentation de 10 % de son chiffre d’affaires par rapport au trimestre précédent, atteignant 486 millions de dollars. Les revenus tirés du trading de cryptomonnaies s’élèvent à 31 millions de dollars, en baisse de 18 % par rapport au trimestre précédent. La valeur des actifs cryptographiques sous garde est restée stable par rapport au premier trimestre, à environ 11,5 millions de dollars.