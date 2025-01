17 milliards de téléchargements : l’IA s’impose dans nos smartphones

En 2024, l’intelligence artificielle s’est définitivement installée comme l’un des piliers des usages mobiles, avec 17 milliards de téléchargements représentant 13 % du total mondial. ChatGPT, Google Gemini, ou encore Duolingo, sont les premiers à tirer profit de cet engouement selon l’étude STATE OF MOBILE 2025, désormais édité par SensorTower.

Depuis son lancement en mai 2023, ChatGPT est devenu un cas d’école. En moins de cinq mois, l’application atteignait 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), surpassant en rapidité des géants comme Disney+ ou YouTube Music. En 2024, ChatGPT a consolidé sa domination en générant 40 % des revenus mondiaux des applications IA.

Alors que ChatGPT se positionne en généraliste, Google Gemini et Duolingo se distinguent par leur spécialisation. Google Gemini, notamment, a su capitaliser sur l’intégration transparente à l’écosystème Google, offrant aux utilisateurs un passage fluide entre des tâches aussi diverses que la planification, la recherche ou la création. Classée dans le top 3 des applications IA dans des marchés comme le Canada et l’Allemagne, Gemini est un exemple type d’une IA intégrée à des usages concrets et quotidiens.

Duolingo, de son côté, explore les potentialités éducatives de l’IA. Avec son offre premium Duolingo Max, la plateforme a introduit des fonctionnalités comme Explain My Answer et Roleplay, qui simulent des conversations immersives. En permettant aux utilisateurs de dialoguer avec des avatars en temps réel, Duolingo propose une expérience, qui au regard des chiffres a rebooster l’adoption des services de la marque.

L’explosion des applications IA ne peut être dissociée de la géographie. Si les marchés matures comme les États-Unis ou l’Europe génèrent l’essentiel des revenus (45 % pour les États-Unis), ce sont les marchés émergents qui stimulent véritablement la croissance. L’Inde, avec plus de 1,5 milliard de téléchargements en 2024, illustre cette dynamique, tirée par une forte demande pour des outils de productivité et d’apprentissage. Le Brésil et l’Indonésie, avec chacun plus d’un milliard de téléchargements, ont un appétit croissant pour des applications IA très accessibles..

Toutefois, dans les marchés matures, la croissance ralentit, laissant place à des attentes accrues. Les utilisateurs ne se satisfont plus d’innovations marginales : ils exigent des fonctionnalités différenciantes, capables de justifier le coût des abonnements premium. Cette tension entre innovation et saturation pose impose aux développeurs d’app de réinventer leurs modèles économiques.

En 2025, l’IA mobile s’oriente vers une intégration toujours plus discrète, très intégrée et omniprésente. Des secteurs comme la santé, avec des assistants capables de fournir des diagnostics préliminaires, ou le commerce, avec des expériences de shopping ultra-personnalisées, vont sans ouvrir la voie à une nouvelle génération de services intelligents.

Par ailleurs, les marchés émergents vont au delà d’être des relais de croissance, offrir des opportunités à des app très différentes, en raison des spécificités marché, notamment en termes de monétisation, où la gratuité reste la norme.

Enfin, la pression exercée par les consommateurs dans les marchés saturés forcera les applications à élever leurs standards. Les fonctionnalités IA devront aller au-delà de la simple amélioration technique et proposer des expériences vraiment différenciantes, capables de fidéliser.