Manty lève 2,4 millions d’euros pour optimiser les données administratives dans les collectivités

Manty, qui développe une plateforme d’optimisation des données pour les collectivités, lève 2,4 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires, Axeleo Capital et du fonds de Xavier Niel, Kima Ventures.

Lancé en janvier 2017 par Mathieu Nohet, Lucas Gaillard et Joseph-Marie Valleix, Manty développe une plateforme permettant aux collectivités locales d’optimiser le fonctionnement de l’administration. Baptisée Manty Vision, cette solution a vocation à simplifier la gestion des politiques publiques et à favoriser la prise de décision des élus. Concrètement, Manty Vision permet de mieux gérer le suivi financier et les ressources humaines via sa plateforme en répertoriant et analysant des données produites par les administrations publiques.

S’étendre en Europe

Manty part du principe que les les collectivités manquent d’outils pour analyser les données et que ces données ne sont pas assez valorisées. « Jusqu’à présent, le secteur public a été le parent pauvre de la digitalisation et a beaucoup souffert d’un manque d’innovation des acteurs historiques du marché. A l’ère du cloud et des solutions orientées data, Manty souffle un vent sur le secteur avec des technologies de dernière génération et une approche user-centric qui en fera rapidement une référence parmi les GovTech européennes », commente Eric Burdier, founding partner chez Axeleo Capital.

Si Manty Vision recense des données, elle permet également de prédire les besoins de services publiques. Par exemple, la plateforme indique le nombre d’animateurs assignés à chaque centres aérés et permet de mieux les répartir selon les besoins, et ainsi améliorer le service publique.

Cette solution est utilisée dans plus de 50 collectivités, à l’instar de Rambouillet, Biarritz ou Clermont-Ferrand. Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup parisienne ambitionne de développer sa plateforme sur une centaine de territoires en Europe d’ici 2020.

Manty : les données clés

Fondateurs: Mathieu Nohet, Lucas Gaillard et Joseph-Marie Valleix

Création: 2017

Siège social: Paris, France

Secteur: GovTech

Effectifs: 15

Activité: plateforme d’optimisation des données pour les collectivités

Financement:2,4 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires, Axeleo Capital et le fonds de Xavier NielKima Ventures.