Le Top 2023 des entreprises qui recrutent dans le numérique

Pour la treizième édition de l’Emploi dans le Numérique, FRENCHWEB.FR a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises, pour établir son Top des entreprises qui recrutent dans le numérique d’ici la fin 2023 et promouvoir les métiers du numériques.

Des entreprises qui emploient aujourd’hui plus de 120 000 salariés

Au total, les sociétés qui figurent dans le panel dont est issu notre classement, ont recruté au cours des 2 années écoulées près de 30 000 nouveaux collaborateurs, soit 3 fois plus que ce qu’elles ont recruté en 2020 avant crise.

Une croissance portée par la dynamique FrenchTech malgré le brusque arrêt des financements de startups. Dans ce chiffre ne sont pas compris les recrutements des ESN (ex SSII) et des opérateurs telecom (qui a eu seuls ont recrutés plus de 17000 nouveaux salariés.).

Dans ces résultats nous notons l’arrivée de nouvelles startups deeptech qui accélèrent leur développement grâce à de solides financements mais avec des recrutements qui ne dépassent pas la cinquantaine, des acteurs beaucoup plus murs, qui en valeur absolue se révèlent être d’importants recruteurs, à l’instar d’un DOCTOLIB (815 millions de dollars levés) ou d’un EXOTEC (440 millions d’euros levés), et enfin des sociétés qui se sont reconfigurées au cours de la crise.

Si les chiffres sont en hausse sur 2 ans, on note un ralentissement dès le second semestre 2022 qui s’est sensiblement accru sur le 1er semestre 2023 et cela pour de nombreuses sociétés de notre panel (365 sociétés) qui ont pour beaucoup arrêté ou mis en pause leurs recrutements.

Pire, un quart de notre panel a réduit depuis 6 mois ses effectifs, principalement en ne remplacant pas les salariés ayant quitté l’entreprise. Une tendance que nous ne manquerons pas de suivre notamment lors de notre mise à jour de fin d’année.

Cette période a vu le fort développement de postes aux fonctions très précises, correspondant à une taylorisation mis en oeuvre dans de nombreuses startups à forte croissante. Les sociétés plus traditionnelles restent attachés à des profils plus polyvalents.

La grande majorité de ces emplois sont en CDI, nous observons une montée en puissance des opportunités de télétravail, et une très forte mise en avant des avantages salariaux qu’il s’agissent de jours de congés parentaux, de mutuelle santé, ou de services donnant un peu de pouvoir d’achats au collaborateur.