Clementine : du bootstrap à l’exit, le parcours exemplaire d’une startup discrète de la Frenchtech

Fondée il y a 12 ans par William Boiché et son père, Clementine s’est progressivement imposée comme un acteur qui compte sur l’échiquier de la comptabilité en ligne en France. Très discrète, installée à coté de Nancy, la startup est restée indépendante et rentable depuis sa création. Clementine Compta marque aujourd’hui une nouvelle étape avec son rachat par TeamSystem, acteur européen de la gestion comptable et de la facturation.

Un modèle 100 % bootstrapé

Clementine est l’un de ces exemples dans le paysage entrepreneurial français: la société n’a jamais levé de fonds. Comme nous l’expliquais son co fondateur William Boiché dans notre podcast FRENCHWEB business, son plan de développement a permis de créer une plateforme en phase avec les attentes de ses utilisateurs tout en passant différents paliers de croissance pour atteindre une base stable de 10 000 clients sans avoir à lever de fonds.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

De la rentabilité à l’intégration dans un groupe européen

En se rapprochant de TeamSystem, Clementine entre dans une nouvelle phase de son développement. Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie du groupe italien, qui souhaite accélérer son expansion en France. Avec ses 2 millions de clients et un chiffre d’affaires annuel de 850 millions d’euros , TeamSystem apporte à Clementine les ressources nécessaires pour poursuivre son ascension dans un secteur en pleine mutation, notamment avec la généralisation de la facturation électronique.

Une nouvelle aventure attend William Boiché dans la cybersécurité

William Boiché, son cofondateur, a décidé de céder les rênes à Maximilien Saint-Dizier, ancien directeur commercial et figure clé de l’entreprise. À 35 ans, William Boiché tourne la page Clementine pour se lancer dans un nouveau projet dans le domaine de la cybersécurité, axé sur les modèles de langage pour l’intelligence artificielle (LLM). « Clementine a été ma fierté pendant plus de 12 ans, mais je suis prêt à relever de nouveaux défis »