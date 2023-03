La stratégie de Sellsy pour se démarquer sur un marché du CRM en pleine croissance

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Depuis sa création en 2009, l’éditeur de logiciel Sellsy s’est imposé sur le marché grâce à sa suite CRM complète à destination des TPE et PME. L’entreprise se déploie sur un marché en pleine croissance et qui devrait encore évoluer de manière significative. En effet, le marché du CRM serait en croissance de 6,7% par an. Il devrait peser 59 426 millions de dollars en 2027, d’après une étude du cabinet Technavio.

« Nous avons observé un manque d’outils qui a ralenti la croissance des TPE et PME. La crise du covid a cristallisé ce frein et a poussé les entreprises à s’équiper en CRM », explique Victor Douek, CEO de Sellsy. « Cette croissance du marché s’accélère également grâce à l’évolution des réglementations, qui poussent les entreprises à adopter des outils CRM, notamment au niveau de la facturation ».

Retrouvez l’interview complète de Victor Douek, CEO de Sellsy :



Pour répondre à cette demande, Sellsy déploie une suite d’outils de marketing, ventes, facturation, pré-comptabilité et gestion de trésorerie. La solution permet notamment aux entreprises de gagner du temps, de booster leurs ventes et de sécuriser leur revenu.

« Aujourd’hui, les TPE et PME n’ont pas forcément les ressources pour gérer plusieurs solutions et plusieurs interlocuteurs », poursuit Victor Douek. « Nous leur permettons de gérer toutes ces étapes sur une seule et même solution, en répondant à des problématiques clés: se faire payer rapidement et facilement, piloter sa trésorerie ou encore simplifier sa gestion administrative ».

La tendance du no-code

Parmi les tendances innovantes du secteur, le CEO de Sellsy retient notamment le développement du ‘no-code’, cette pratique permettant de modéliser des solutions sans passer par l’apprentissage du code.

« Je trouve cette tendance très intéressante. Le no-code permet de connecter des solutions entre elles sans faire appel à des développeurs. C’est très important pour nous car on adresse un marché qui n’est pas toujours très Tech. Grâce au no-code, les entreprises peuvent donc connecter Sellsy et d’autres solutions, sans compétences techniques ».

Présent en France et en Espagne, Sellsy s’adresse à toutes les TPE et PME et notamment aux équipes marketing, ventes et administratives des entreprises.

Retrouvez l’interview podcast de Victor Douek, CEO de Sellsy :