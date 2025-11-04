L’émergence des systèmes agentiques industriels, OCTONOMY lève 18,5 millions d’euros

Dans le sillage de l’industrialisation de l’intelligence artificielle, une nouvelle génération d’acteurs européens initie le champ des systèmes agentiques appliqués aux environnements complexes. Ces architectures multi-agents, conçues pour traiter des flux d’informations techniques hétérogènes, trouvent aujourd’hui leurs premières applications concrètes dans la maintenance, le support et la production. Parmi les pionniers du secteur, la société allemande Octonomy illustre cette bascule d’une IA conversationnelle vers une IA d’exécution.

Fondée en 2024 à Cologne, Octonomy développe une plateforme capable de comprendre et d’orchestrer des données non structurées (manuels, schémas, procédures ou journaux de maintenance) avec un taux de précision revendiqué de 95 %. Son approche diffère des assistants classiques, souvent limités à des réponses textuelles ou à des bases de connaissances statiques, avec des agents numériques qui agissent de manière coordonnée, reproduisant le raisonnement d’une équipe de techniciens face à un problème industriel.

« Quatre-vingts pour cent de tous les projets d’IA échouent dès que les choses deviennent complexes. C’est exactement là que nous intervenons. Nos agents offrent une qualité de réponse vérifiée supérieure à 95 %, donnant aux équipes — souvent habituées à des taux de précision de 50 % avec les plateformes d’IA classiques — la capacité d’agir avec fiabilité. Avec Macquarie Capital Venture Capital à nos côtés, nous gagnons un partenaire international pour rendre octonomy largement disponible en Europe et aux États-Unis. » explique Sushel Bijganath, CEO d’octonomy.

Le cœur de la technologie réside dans un « Supervisor Agent » qui coordonne une équipe d’agents spécialisés. Lorsqu’une panne est signalée, l’un analyse les diagrammes électriques, un autre vérifie la disponibilité des pièces dans l’ERP, un troisième contrôle la couverture de garantie. En quelques secondes, la plateforme produit une réponse documentée et exploitable. Cette approche modulaire vise à répliquer le raisonnement d’experts humains tout en assurant la traçabilité et la conformité des actions automatisées.

Pour les investisseurs, cette capacité à transposer la logique industrielle dans un cadre agentique représente un changement d’échelle. « Octonomy a créé une solution d’IA qui automatise le travail de connaissance complexe à un niveau d’expertise. Ce n’est pas une simple évolution du chatbot, mais une véritable révolution de l’IA, en particulier dans le support technique. Octonomy démontre comment les processus d’entreprise complexes peuvent être automatisés avec précision, en toute sécurité et à grande échelle grâce à une propriété intellectuelle propriétaire. », commente Elmar Broscheit, co-responsable mondial de Macquarie Capital Venture Capital, qui a mené le dernier tour de financement.

Octonomy a levé 18,5 millions d’euros en série A, menée par Macquarie Capital Venture Capital avec la participation de Capnamic, NRW.Bank et TechVision Fund, portant son financement total à 25 millions de dollars. Fondée par Sushel Bijganath, la société emploie ses équipes à Cologne et ambitionne d’étendre ses activités en Europe et aux États-Unis.