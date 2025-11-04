FAIRMAT enregistre plus de 100 millions d’euros de financement depuis sa création

Sept mois après avoir levé 51,5 millions d’euros, la startup deeptech Fairmat annonce une extension de 10 millions d’euros de sa Série B, menée par Infinity Recycling, gestionnaire du Circular Plastics Fund basé au Luxembourg. Cette opération porte le financement de Fairmat à plus de 61 millions d’euros lors de ce tour.

Une alliance franco-néerlandaise pour accélérer l’industrialisation

Créée en 2020 par Benjamin Saada, Fairmat a développé une technologie brevetée de recyclage des fibres de carbone à partir d’un procédé au plasma froid permettant de préserver l’intégrité du matériau, et de boucler le cycle de vie des matériaux composites

L’arrivée d’Infinity Recycling, fonds à impact social de 175 millions d’euros géré depuis Rotterdam, marque son premier investissement en France. Cet accord illustre la coopération croissante entre les fonds européens à impact et les startups industrielles françaises.

IA et robotique au cœur de la production circulaire

Les deux FairFactories de la startup, en France et aux États-Unis, fonctionnent comme des usines intelligentes intégrant IA, robotique et machine learning. Cette architecture industrielle permet d’atteindre une production mensuelle comprise entre 6 000 et 10 000 m² de composites recyclés, équivalente à trois terrains de football transformés chaque mois.

Fairmat veut désormais de déployer son modèle dans de nouvelles verticales, notamment la mobilité, le sport, la construction et l’énergie, en s’appuyant sur un système d’apprentissage industriel en continu.

Infinity Recycling, fer de lance du capital circulaire européen

Fondé en 2020, Infinity Recycling investit dans les technologies de recyclage avancé destinées à transformer les déchets plastiques et composites en matières premières de qualité vierge. Son portefeuille compte déjà neuf entreprises réparties sur huit pays, dont les États-Unis, le Canada, la Suisse et le Royaume-Uni.

Selon Jeroen Kelder, Managing Partner d’Infinity Recycling :

“Fairmat répond à l’un des plus grands défis environnementaux, les déchets composites, tout en créant des produits recyclés à forte valeur ajoutée. Cet investissement reflète notre volonté de soutenir la transition vers une industrie plus durable et d’accompagner l’ambition de Fairmat de s’imposer comme un leader mondial des matériaux durables.”

Une étape clé vers la première supply chain circulaire mondiale

Fairmat vise une circularité totale d’ici 2027, grâce au déploiement de sa technologie Infinity Recycling sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. Ce projet s’inscrit dans un mouvement plus large de réindustrialisation verte, où la France émerge comme un territoire clé pour les investisseurs deeptech européens.

Une extension de levée de fonds pour changer d’échelle

Fairmat a finalisé une série B de 51,5 M€, répartie entre 26,5 M€ de capital et 25 M€ de venture debt accordés par la Banque Européenne d’Investissement. Ce tour est co-leadé par Bpifrance (Large Venture) et Slate VC, avec la participation de Cape Capital, ainsi que des investisseurs historiques Singular, Temasek, CNP et Pictet Group, auxquels s’ajoutent 10 millions d’euros apportés par Infinity Recycling. La société a précedement levée 44 millions d’euros auprès de Temasek (le fonds d’investissement souverain de Singapour), le groupe belge CNP, le groupe Pictet, Singular, The Friedkin Group International.