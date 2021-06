L’entreprise post-Covid : un concept marketing de plus?

L’entreprise post-Covid est le nouveau modèle ultime d’entreprise. Si vous ne devenez pas une entreprise post-Covid, vos clients vont se détourner de vous, vos salariés vont se désengager, vos produits ne seront plus en phase avec les attentes du marché, vos systèmes de production et de distribution ne seront plus adaptés; vous serez en décalage avec le monde d’aujourd’hui, pour ne pas dire avec « le monde d’après ». Bref, si vous n’êtes pas une entreprise post-Covid, vous êtes morts.

L’entreprise post-Covid est-elle la nouvelle transformation digitale?

Cela ne vous rappelle rien ? La transformation digitale bien sûr, dont on parle depuis le milieu des années 2000 et dont le présent montre que finalement certains ont pu survivre sans, en tout cas jusqu’au Covid. Alors, l’entreprise post-Covid est-elle la nouvelle transformation digitale, un énorme fourre-tout à vocation marketing dans lequel prestataires, penseurs et vendeurs en tout genre vont essayer de faire rentrer leurs discours, produits, services et boniments pour les inscrire dans l’aire du temps ?

Je vois déjà un premier point commun entre l’entreprise post-Covid et la transformation digitale : mon flux LinkedIn, pour ne citer que lui, déborde d’articles sur ce que sera l’entreprise de demain dans le monde de l’après Covid. Les « penseurs » remettent leurs pensées en perspective du Covid et les vendeurs remaquillent leurs anciennes offres ou en construisent de nouvelles pour les inscrire dans la ligne de bureaux qui vont réouvrir, d’une économie qui va repartir mais où rien ne sera, forcément, comment avant.

Par contre, il y a des différences notables.

La première est que si dans le cas de la transformation digitale, l’accent à été mis (à tort) dès de début sur la dimension technologique, l’entreprise post-Covid se construit elle davantage sur des valeurs et des fondements humains. Bien sûr, à un moment on vous dira que l’entreprise post-Covid aura besoin de technologie, parfois à juste titre parfois parce qu’il vaut bien vendre les produits qu’on a sur l’étagère, mais cette fois-ci au moins, on prend les choses dans le bon ordre. On met la technologie au service des changements humains au lieux de faire changer les Hommes pour utiliser la technologie. Mais au départ, on est davantage dans l’innovation RH, managériale et organisationnelle que dans l’innovation technologique.

La seconde est qu’on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Dans le cas de la transformation digitale, on parlait d’une technologie qui existait mais était encore très peu appropriée par les entreprises. Mais on parlait aussi d’une technologie qui s’enrichissait et évoluait à très grande vitesse, à laquelle il fallait donner du sens et qu’il fallait apprendre à maitriser.

L’entreprise post-Covid, quant à elle, on en connait l’essentiel car on l’a pratiqué pendant plus d’un an. La question n’est pas tant de mettre en place des choses nouvelles mais de savoir si on retourne à la normale ou pas et le cas échéant, où on met le curseur entre les deux. Bien sûr, pour pérenniser le changement il faudra s’adapter, il faudra transformer des approches, des attitudes, des modèles, mieux adopter certaines technologies. Mais pour l’essentiel, les fondements sont là, il faut juste construire quelque chose qui fonctionne dessus.

D’ailleurs, dans les deux cas, cela permet de remettre sur la table des sujets dont on parle depuis 10, 20, 30 ans des fois. E-commerce ou pas e-commerce ? Relocaliser ou délocaliser ? Manager autrement, mais comment ? Quel rôle pour les RH dans le monde d’après l’administration du personnel ? Quels modes d’organisation et de production pour les travailleurs du savoir ? On en a un excellent exemple avec le télétravail, effet collatéral du Covid qui n’a fait que mettre sous le feu des projecteurs des problèmes anciens qu’on se refusait de traiter mais sans en créer véritablement de nouveaux.

Ce qui nous amène à une autre différence. La transformation digitale a été demandée par l’entreprise parce qu’attendue par le client mais souvent subie par les salariés alors que l’entreprise post-Covid est demandée par les gens, qu’ils soient clients ou salariés et sera davantage subie par l’entreprise même si au final ce sera positif pour elle, car cela accélérera des évolutions inéluctables. Chacun son tour.

L’entreprise post-Covid, c’est quand même un peu la transformation digitale

Au final même si le fond diffère, l’entreprise post-Covid partage certains points communs avec la transformation digitale :

Des anciens sujets qu’on traite sous l’angle d’une urgence nouvelle

L’utilisation d’un levier fort : le modernisme dans un cas, la bonne conscience et l’humanisme dans l’autre

Un sujet dans l’air du temps dévoyé en fourre-tout marketing.

Et quelque chose me dit que comme la transformation digitale, le post-Covid, même si vous l’appelez de vos vœux, vous allez en faire une indigestion.

Alors attendez vous dans les semaines à venir à ce que les consultants en RH ou management fassent du retour au bureau un nouvel Everest, à ce que les fournisseurs de solutions collaboratives vous disent que le télétravail c’est génial, que les fournisseurs d’espaces de co-working vous disent que les gens ne veulent pas revenir au bureau mais que chez eux ils sont improductifs, que les éditeurs spécialisés dans la sécurité vous vendent du flicage à tout crin, que des tonnes de nouveaux acteurs vous vendent des cours de yoga, des crèches, des séances de méditation, que les architectes d’intérieur vous expliquent qu’il faut garder vos bureaux mais les redesigner pour le monde d’après….

Mais comme vous avez déjà survécu à la transformation digitale vous savez déjà que quand on vous montre une étude il faut se demander ce que vend celui qui l’a produit et que ce qui compte n’est pas de faire comme tout le monde mais de trouver dans tout cela les sujets qui ont de l’importance pour vous.

Et si vous ratez le train ne vous inquiétez pas, on trouvera une autre urgence pour vous revendre tout ça d’ici peu sous prétexte d’une nouvelle urgence.

L’expert:

Bertrand Duperrin est Head of People and Delivery pour Emakina, agence digitale présente dans 13 pays. Durant toute sa carrière il a officié au croisement entre la technologie, la mise en performance des talents et la performance de l’organisation. Auparavant il a occupé des postes de directeur dans le monde du Conseil en Management ou dans l’édition de logiciel. Il est également passionné par l’industrie du voyage en général et l’aérien en particulier.