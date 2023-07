Les 10 meilleures idées cadeaux pour remercier vos salariés en fin d’année

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Et si à l’approche de l’été, vous pensiez déjà à vos cadeaux collaborateurs pour Noël ? Découvrez en avant-première toutes nos idées de cadeaux utiles, écolo et durables à offrir à vos salariés afin de rester proche de leurs préoccupations quotidiennes et gagner en capital sympathie le jour J.

1. Accessoiriser la pause déjeuner

Temps phare de la journée pour les salariés qui veulent décompresser, la pause méridienne est désormais prise au sérieux. Outre le fait que bien manger est un enjeu sociétal de santé majeur, mettre à disposition une salle de déjeuner est devenu primordial pour fidéliser et développer sa culture d’entreprise. Profitez de cette fin d’année pour équiper vos collaborateurs de tout ce qu’il faut afin qu’ils puissent transporter et manger sur place facilement et sainement.

Nos idées de goodies pause déjeuner : sac isotherme, couverts, lunch box, mug isotherme…

2. Rendre le travail de bureau plus efficace

Travailler dans de bonnes dispositions est la condition sine qua non pour améliorer la productivité de vos salariés. En les dotant d’un équipement de bureau, vos collaborateurs seront davantage concentrés sur leur tâche et la qualité de leur travail se ressentira de manière bénéfique dansl’avancement de vos projets. Avec ces éléments de bureau reçus en cadeau de Noël, ils repartiront du bon pied pour la nouvelle année.

Nos meilleures idées de cadeaux pour salariés pour le bureau : casque audio anti-bruit, tapis de souris à induction, sous-main, organisateur de bureau…

3. Agrémenter l’espace de travail d’éléments décoratifs

Une fois vos collaborateurs bien équipés, il reste la touche finale de décoration à poser. Qu’il soit fermé ou ouvert, l’espace de travail végétalisé contribue fortement à augmenter la sensation de bien-être ! Plantes vertes, terrarium ou succulentes rendent les bureaux de vos collaborateurs plus accueillants et plus vivants. Et si verdure et exposition vont de pair, une lampe d’appoint pour que chacun gère la luminosité de son espace est bienvenue en idée de cadeau salarié de fin d’année.

Nos idées de goodies spécial déco : plantes dépolluantes, accessoires anti-stress, bougies, lampes de bureau…

4. Profiter des moments de pause entre collègues

La pause déjeuner est synonyme de détente pour les salariés. Après le repas, discussions, jeux, sports sont autant d’activités qui génèrent de la cohésion d’équipe. Laissez donc à disposition des jeux de cartes et autres jeux de société, voire des jeux en bois de plein air pour les beaux jours si vous disposez d’un espace extérieur ou de quoi improviser un blind-test / karaoké : vos salariés se retrouveront volontiers entre eux pour oublier quelques temps leurs tâches quotidiennes.

Toutes nos idées de goodies à l’esprit convivial : jeux de cartes, quilles scandinaves, enceinte nomade…

5. Améliorer le bien-être de vos salariés

Chouchouter encore et toujours vos salariés, est-ce encore bien nécessaire après un onboarding réussi ? Bien sûr ! Au-delà du fait que cela augmente leur motivation et l’attractivité de votre entreprise, insuffler un esprit bienveillant au quotidien permet d’éviter des arrêts maladie inutiles et l’apparition de TMS. Pensez donc aux éléments de bureau qui améliorent la vie de tous les jours et que la magie de Noël sublimera.

Nos idées de goodies bien-être : souris ergonomique, gourde avec indicateur d’hydratation, plaid, crème pour les mains…

6. Faciliter les déplacements

En fin d’année, c’est l’heure des bonnes résolutions ! Prenez donc l’initiative en remettant à vos salariés des équipements pour les accompagner dans leurs déplacements, en transports en commun, à pied ou à vélo, de leur domicile à leur travail. Des accessoires pour être vu à l’équipement textile et bagage, votre cadeau de Noël dédié au confort et à la sécurité sera adopté toute l’année et favorisera à renforcer le sentiment d’appartenance à votre entreprise.

Nos goodies spécial déplacements : sac à dos pour ordinateur, conférencier, bodywarmer, parapluie…

7. Favoriser le télétravail

Même physiquement éloignés, vos collaborateurs doivent garder à l’esprit l’image d’une marque employeur forte et omniprésente. À la maison, vos salariés en télétravail doivent se sentir un peu comme au bureau afin de continuer à conserver le lien. À Noël, c’est le moment de leur montrer votre attachement à eux en leur offrant des petites attentions qu’ils pourront garder dans leur mission de travail à distance.

Toutes nos idées de cadeaux pour le télétravail : support ordinateur/téléphone, câble USB, parure de stylo…

8. Participer à l’esprit de la fête

Animer votre entreprise de l’esprit des fêtes de Noël participe à célébrer et récompenser à égalité tous vos salariés en même temps. Si vous avez déjà pensé à leur remettre un calendrier de l’Avent pour les faire patienter, distillez des idées plus surprenantes comme une bouteille d’huile d’olive biologique ou une boîte de caramels au beurre salé afin d’assurer le succès de votre cadeau de Noël d’entreprise.

Des cadeaux d’entreprise 100% Noël : box de goodies, champagne, panier garni, huile d’olive, caramels…

9. et 10. Pour être présent à la maison et dans les loisirs

Et si c’était Noël toute l’année ? En choisissant un cadeau d’entreprise utile, que vos collaborateurs pourront disposer pendant l’année, vous êtes sûr d’occuper une place de choix dans leur quotidien, dans leur maison ou dans le cadre de leurs activités de loisirs. Ustensile de cuisine, art de la table, accessoire de sport et de voyage véhiculeront votre image auprès d’un large public.

Toutes nos idées de goodies maison : tablier, planche en bois, sac de voyage, tapis de yoga…

Et pour être à l’heure de vos cadeaux d’entreprise de fin d’année, il est préférable d’anticiper vos demandes afin d’éviter le stress des délais de livraison et des imprévus de dernière minute. C’est l’assurance d’avoir du choix et le temps de créer un cadeau de Noël collaborateur sur-mesure. Comment? En contactant Cadoétik qui vous accompagnera dans votre démarche.