Nicolas DUFOURCQ vs Marianne, UBER France et son KILLSWITCH, AVIWELL, TWITTER BLUE …

Nicolas DUFOURCQ met les points sur les I, suite à l’article du journal MARIANNE, intitulé “Soupçon de prise illégale d’intérêts pour 200 collaborateurs de la BPI ” en détaillant la mise en place du fonds commun de placement BE1 mis en place en octobre 2020.



Il rappelle que ce dernier est composé de parts du capital de 1500 PME et startups françaises et a vocation de démocratiser l’investissement non coté en France en permettant à d’y souscrire à partir de 5 000 euros. Ce FCP est composé de l’intégralité du portefeuille constitué par les fonds d’investissements français soutenus par la BPI entre 2005 et 2016. Aucun choix n’a été fait et le prix de vente des parts du FCP a été fixé lors d’un processus d’enchères. Sur les 95 millions d’euros levés par ce FCP, seuls 3,3 millions d’euros proviennent de la souscriptions de plus de 200 salariés de la BPI, il insiste sur le fait que les collaborateurs de BPI n’ont bénéficié d’aucun prix préférentiel, ou de conditions de sortie particulière. Pour identifier tout risque de conflit d’intérêt, BPI FRANCE avait alors consulté 3 cabinets d’avocats qui auraient conclu que « les collaborateurs de Bpifrance ne peuvent être regardés comme susceptibles de relever du délit de prise illégale d’intérêt” dans le cadre d’une souscription au FCP BE1.

Face aux affirmations de l’ancien procureur près la Cour des Comptes cité dans l’article et du banquier d’affaires qui a préféré conserver l’anonymat, Nicolas DUFOURCQ s’insurge en indiquant qu’ils ne connaissent pas le dispositif mis en oeuvre.

Enfin si les performances du FCP BE1 sont à date plutôt bonnes, le relevé des compteurs ne pourra se faire qu’à l’expiration de la période de détention soit encore 5 années et la cession par leurs souscripteurs, dont lui même.

Dans le rapport d’enquête parlementaire qui dénonce “la relation opaque, mais privilégiée” entre Emmanuel MACRON et les dirigeants d’UBER FRANCE, l’on apprend qu’ UBER FRANCE aurait mis en place un kill switch afin de bloquer en urgence l’accès aux données de l’entreprise afin d’éviter que la police n’ait accès à ces informations en cas de perquisition.

L’abonnement à TWITTER BLUE pourrait être comptabilisé dans les comptes de campagne par la commission nationale des comptes de campagnes qui considere TWITTER BLUE comme « une nouvelle modalité de sponsorisation publicitaire »

Les acteurs de la fast fashion s’affrontent sur le champs de l’approvisionnement. TEMU accuse SHEIN devant les tribunaux américains de vouloir l’évincer de ses fournisseurs en intimidant les fabricants de vêtements.



La plateforme d’édition de site internet WIX lance l’AI Site Generator, un outil capable de créer des sites web à partir de prompts, incluant des fonctionnalités d’e-commerce, de planification, de commande de nourriture et de vente de billets d’événement.



Les anciens collaborateurs de TWITTER Africa déclarent ne pas avoir reçu leurs indemnités de départ après avoir accepté une offre en mai 2023.



Thierry BRETON s’entretiendra ce jour par visioconférence avec Shou CHEW CEO de TIKTOK



TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, VANTA

Afin de se conformer aux réglementations, et législations telles que HIPAA et GDPR, les entreprises doivent désormais pouvoir prouver à leurs clients que leurs actifs commerciaux critiques sont protégés contre les cybermenaces.

C’est à ce besoin que répond VANTA est une startup spécialisée dans l’automatisation de la conformité en matière de sécurité et ce depuis 2018. La startups spécialise de la cybersécurité opère désormais dans 58 pays au travers de bureaux basés à Dublin, New York, San Francisco et Sydney.

RUNWAY, une startup spécialisée dans la simplification de la planification financière des entreprises et son intégration avec des outils de comptabilité, de gestion des données et des ressources humaines, boucle un tour de table de 27,5 millions de dollars lors d’une série A notamment auprès d’Initialized Capital. THUNES , une fintech basée à Singapour spécialisée dans les paiements B2B transfrontaliers, lève 72 millions de dollars lors d’une série C menée par Marshall Wace, tour de table qui valorise l’entreprise plus de 900 millions de dollars.



Nouvelle baisse de la voilure pour les deux sociétés de super App, GRAB et GOTO qui réduisent leurs effectifs et activités non stratégiques. Coté au NASDAQ et à JAKARTA, elles sont désormais cotées 60% en dessous du prix d’introduction en bourse.



Thibault LANXADE, PDG du groupe Luminess, est nommé préfet de l’Indre Emmanuelle BENOLIEL est promue CMO de la startup AIRCALL



