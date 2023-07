BIG BUDGET pour la com de la BPI / BIG MOUSTACHE pour M6 / BIG semestre pour les GAFA sur le NASDAQ

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

BREAKING NEWS:

BIG BUDGET! Le rapport de la cour des comptes met en exergue non seulement l’importance des budgets communication de la BPI , mais également son explosion, en l’espace de 5 ans, le budget publicité et communication sous la direction de Patrice BEGAY est passé de 10 à 25 millions d’euros en 2021. On peut d’ailleurs s’interroger sur un tel chiffre lors de cette année si particulière marquée par le confinement. En comparaison le budget annuel du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique est de 5,5 millions d’euros. Entre 2016 et 2021 la BPI a dépensé en communication et publicité 94 millions d’euros.



Le Plan FRANCE 2030 augmente de 1,6 milliards d’euros par rapport au PLF 2023 le budget investis dans l’innovation, portant à 7,8 milliards d’euros, afin de “faire face aux défis liés aux transitions écologique et numérique et de renforcer notre souveraineté pour une économie plus résiliente” indique le Ministère de l’économie et des finances.



L’adage “les Etats-Unis innovent, la Chine copie, l’Europe régule et la France taxe” a la vie dure, l’eurodéputé LAURENCE FARRENG (Mouvement Démocrate) s’interroge déjà sur une taxe qui pourrait nourrir la création et financer à l’avenir les vrais artistes pour leurs œuvres. Un débat à la française qui ne fait que commencer.



Petit tour de passe passe pour M6 sur YOUTUBE qui s’octroie les abonnés de la chaine de GOLDEN MOUSTACHE l’espace d’un weekend. Face aux nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, cette dernière aurait décidé de renommer le compte de son ancienne société arrétée en 2019.



IA: Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu sa première réunion sur l’Intelligence artificielle, alors que le Secrétaire général de l’ ONU , Antonio Guterres, a soutenu la création d’une nouvelle agence de l’ONU similaire à l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) pour faire face aux risques liés à l’IA. Cette réunion historique marque une avancée significative vers la réglementation et le contrôle de l’IA au niveau international.



CYBERSECURITE: GOOGLE lancerait en interne un programme pilote dans lequel certains employés seront restreints à l’utilisation de PC sans accès à Internet afin de réduire les risques de cyberattaques. Cette initiative vise à renforcer la sécurité informatique au sein de l’entreprise en limitant l’exposition potentielle aux menaces en ligne.



IA: META annonce la sortie de Llama 2, un modèle linguistique (LLM) en open source, qui double la longueur du contexte de prompt par rapport à son prédécesseur. Llama 2 est désormais disponible gratuitement pour une utilisation à la fois en recherche et en usage commercial.



IA: Les dirigeants de G/O MEDIA , propriétaire de Gizmodo, et différents médias en ligne, prévoiet de publier davantage d’articles générés par l’IA, et ce malgré leurs premières tentatives peu probantes.



CYBERSECURITE: L’administration Biden vient d’exclure les entreprises européennes de logiciels espions INTELLEXA (Grèce) et CYTROX (Macédoine) les empêchant ainsi d’accéder aux technologies américaines.



L’autorité de la concurrence espagnole a infligé une amende totale de 194,1 millions d’euros à AMAZON et à APPLE pour collusion visant à limiter la vente d’appareils Apple provenant de concurrents sur les sites espagnols d’Amazon.



Lors de sa téléconférence avec le CEO de TIKTOK Shou Zi Chew, THIERRY BRETON l’aurait informé que TIKTOK serait l’une des premières cibles d’examen de la Commission européenne dans le cadre de la DSA (Digital Services Act), et qu’il était grand temps de mettre le pied sur l’accélérateur pour être en parfaite conformité. A bon entendeur, salut!



A LIRE sur FRENCHWEB.FR:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, ONEFLOW

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage que ce soit pour les dirigeants, mais également leurs collaborateurs qui participent à leur élaboration. C’est ce que simplifie ONEFLOW, une solution qui permet de créer, suivre les évolutions rédactionnelles des documents et formaliser leur signature électronique. Depuis sa création ONEFLOW a déjà séduit près de 3000 sociétés clientes et ce dans une cinquantaine de pays.

À lire : Oneflow, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats pour toutes les entreprises

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

TELEGRAM annonce une levée de fonds de 210 millions de dollars grâce à la vente d’obligations, plus de deux ans après avoir levé plus de 1 milliard de dollars de financement par emprunt. Le PDG Pavel Durov déclaré avoir « personnellement acheté » environ 25 % des nouveaux bons émis.

TRACTABLE , une startup basée à Londres, spécialiste de la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle pour évaluer à distance les dommages immobiliers et automobiles, annonce une levée de fonds en série E de 65 millions de dollars notamment auprès de SoftBank Vision Fund 2. La société britannique NETCRAFT , spécialiste de la cybersécurité lève 100 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Spectrum Equity. Cette levée de fonds est la première pour l’entreprise depuis sa création en 1995. HAMMERSPACE une startup pécialisée dans la vente de systèmes d’orchestration de données annonce un tour de table de 56,7 millions de dollars auprès de Prosperity7 Ventures, le fonds d’investissement d’Aramco. FUTUREVERSE un build up de 11 startups issues de secteurs tels que la blockchain, l’IA, le métaverse et les jeux vidéo, vient de finaliser un tour de table de 54 millions de dollars dirigé par 10T Holdings.



EXPÉRIENCES:

FRENCHWEB MARKET:

Les GAFA se refont une beauté sur le NASDAQ, ainsi depuis le début de l’année, MICROSOFT voit sa cotation grimper de 50%, ALPHABET de 38%, AMAZON de 54%, APPLE de 54%.



MOUVEMENTS avec ALTAIDE, cabinet de recrutements spécialisé dans les métiers digitaux.

Simon KLEIN est promu Global SVP Supply chez TEADS TV



AGENDA

Impact France (Paris, août 2023) DMEXco (Cologne, 20/21 septembre 2023) Bits and Pretzels (Cologne, 24/26 septembre 2023) Hub Forum (Paris, 10/11 octobre 2023) Saastock (Dublin, 16/19 octobre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Plus de 3 000 offres d’emploi sur le jobboard de FrenchWeb.fr →

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.