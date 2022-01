Les confidentiels: Brut, Sephora, Alchimie, Axelle Lemaire.

Chaque dimanche midi, nous vous proposons un nouveau rendez vous en exclusivité dans Chaque dimanche midi, nous vous proposons un nouveau rendez vous en exclusivité dans notre newsletter pour découvrir les coulisses de la FrenchTech. Si vous avez des informations à nous partager, ou devenir partenaire de FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: richard@decode.media

Brut se met au shopping

Brut, la startup créée par Guillaume Lacroix et Renaud Le Van Kim s’apprête à se lancer dans le live video Shopping et devrait créer une entité indépendant du media pour proposer cette nouvelle offre aux retailers.

Quand numérique rime avec juridique

Sephora prend très au sérieux les problématiques juridiques liées au digital. Elle a constituée une équipe juridique Nouvelles Technologies & Délégué(e) à la Protection des Données (DPO), composée de 6 juristes. Cette dernière travaille de concert avec l’ensemble des directions notamment IT pour s’assurer de la conformité légale de l’ensemble des projets digitaux de l’entreprise dans le monde.

Hopium passe la seconde sur Euronext Growth

Le constructeur de la voiture à hydrogène la Machina, la startup d’Olivier Lombard passe d’Euronext Access à Growth, ce qu’il lui vaut d’être désormais coté en continu. Hopium vise en 2022 une levée de fonds de plus de 100 millions d’euros, la startup est aujourd’hui valorisée 350 millions d’euros. L’enjeu est d’accélérer son projet dont le 1er prototype roulant avait été dévoilé en juin dernier et de développer son centre de R&D. Hopium recherche son Digital product Director qui prendra la tête du Digital Product Lab

L’Alchimie ne prend pas, l’opérateur OTT dévisse en bourse.

Depuis son introduction sur Euronext en novembre 2020, Alchimie a vu sa capitalisation passer de 71,3 millions d’euros à moins de 10 millions en fin de semaine dernière.

Après avoir annoncé en octobre 2021 le report d’un an de son équilibre opérationnel, la société fait face aux départs de plusieurs cadres et se voit engagée dans des procédures contentieuses avec d’autres.

La greffe ne semble également pas prendre avec de plus en plus d’éditeurs. Après que Reworld Media ait résilié son contrat initié en 2020, Jacques Attali aurait également confirmé à nos confrères de Satellifacts son départ.

Avec Guillaume Cannet le torchon brule! L’acteur l’a fait savoir vendredi sur son compte Instagram:

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel)

Une déconvenue que n’avait pas prévu le principal actionnaire d’Alchimie, le fonds d’investissements HLD, qui détient 52% du capital.

Google Play s’intéresse de plus près à l’europe.

Jusqu’alors piloté des Etats Unis, Google veut accélérer le développement de Google Play sa plateforme de diffusion de contenus (musique, video, livres, applications et jeux video) en Europe afin d’accroitre l’usage d’Android. Une équipe en charge de ce développement est en cours de recrutement.

Les VC à l’honneur de la 1ère promotion 2022 de la plus haute décoration française.

8 représentants de la FrenchTech font partis de la promotion de janvier de la Légion d’Honneur (sur 542 récipiendaires).

Parmi les heureux élus, 5 investisseurs, Stéphanie Hospital (One Ragtime), Marie Ekeland (2050), Fleur Pellerin (Korelya Capital), Philippe Colombel (Partech) et Xavier Lazarus (Elaia).

A leurs cotés deux représentants de l’Etat, bien connus de l’écosystème: Henri Verdier, Ambassadeur pour les affaires numériques au Ministère de l’europe et des affaires étrangères et Aymeril Hoang conseiller en numérique et membre du conseil scientifique Covid-19

Enfin un entrepreneur et pas des moindres, le Parrain de la FrenchTech, Xavier Niel.

FrenchWeb Meeting

Nouveau format de networking, nous vous proposons de découvrir les dernières innovations lors de sessions mensuelles dédiées au retail, les RH ou les digital services. Un nouveau rendez vous très privé sur invitation.

Les nominations qu’il ne fallait pas rater!

Après 20 ans à la tête de la Direction abonnés du groupe Iliad, Angélique Gerard devient Conseillère spéciale de Xavier Niel

devient Conseillère spéciale de Xavier Niel Axelle Lemaire succède à notre ami Gregoire Ducret qui prend un congé sabbatique bien mérité, et devient la nouvelle Strategy, Transformation and Innovation Director @ French Red Cross x 21

succède à notre ami Gregoire Ducret qui prend un congé sabbatique bien mérité, et devient la nouvelle Strategy, Transformation and Innovation Director @ French Red Cross x 21 Nadine Foulon Belkacemi est nommée Présidente du GINUM, un nouveau lobby créé par Orange Business Services, CS GROUP, Mentor Consultant et l’Association Le Club Valin, pour la défense d’un numérique souverain. Elle est également Executive Vice President France Major Clients d’Orange Business Service

est nommée Présidente du GINUM, un nouveau lobby créé par Orange Business Services, CS GROUP, Mentor Consultant et l’Association Le Club Valin, pour la défense d’un numérique souverain. Elle est également Executive Vice President France Major Clients d’Orange Business Service L’ex directrice de la communication de l’Assurance Maladie, Nelly Haudegand devient la nouvelle directrice générale de la fondation de l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique.

l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Alice Rault est nommée Directrice de la Stratégie et de la Transformation, membre du Comité Exécutif du Groupe Carrefour

Pionnière du droit des nouvelles technologies, Catherine Brel rejoint Vinted en tant que Secrétaire Générale.

rejoint Vinted en tant que Secrétaire Générale. David Nedzela dit oui pour devenir le Chief Customer Officer de SNCF Connect & Tech (SNCF Connect / ex OUI.sncf), il était Chief Marketing Officer de e.Voyageurs SNCF (le fameux Oui.SNCF)

dit oui pour devenir le Chief Customer Officer de SNCF Connect & Tech (SNCF Connect / ex OUI.sncf), il était Chief Marketing Officer de e.Voyageurs SNCF (le fameux Oui.SNCF) Après un passage chez Axa, Digitas UK, et Publicis Sapiens, Christophe Guénard revient chez Valtech avec la double casquette de Chief Client Officer & Executive Vice President Business Transformation