[Seed] Deskare lève 1,2 million d’euros pour sa plateforme d’organisation du travail hybride

83% des salariés veulent continuer à télétravailler régulièrement après le Covid, selon la dernière étude du cabinet de conseil en immobilier JLL. Une tendance qui n’est pas prête de s’arrêter et qui pose la question de la généralisation du travail hybride. C’est sur ce marché que la jeune startup Deskare se positionne en proposant aux équipes RH des outils digitaux simples à mettre en place pour manager le travail hybride et optimiser les coûts liés aux espaces de travail.

Deskare annonce aujourd’hui son premier tour de table de 1,2 million d’euros réalisé auprès de business angels regroupant de jeunes entrepreneurs tels que les fondateurs d’OVRSEA, MoovOne, Tiller Systems, Lemlist ou encore Lingueo, des experts métier tels que le Workplace Manager de Sorare, ainsi que d’anciens de scale-ups comme Alan ou Deliveroo.

Lancé en 2021 par Vianney Goater (CEO), Thomas Dauphin (COO) et Victor Fritz (CTO), Deskare édite une plateforme SaaS d’organisation du travail hybride, intégrée aux SIRH et outils de communication internes par API. La solution permet notamment aux collaborateurs d’enregistrer leurs jours de présence au bureau et de télétravail sur une interface commune à l’entreprise, ce qui permet d’organiser les plannings et de s’assurer de disposer d’un poste de travail libre en arrivant au bureau. Depuis son lancement, la startup basée à Station F a séduit plus de 30 clients, dont les licornes Ledger et Back Market.

« Nous sommes heureux de la confiance portée par nos investisseurs », confie Vianney Goater. « Une confiance qui va nous permettre d’aller plus loin et plus rapidement encore dans le développement de nouvelles fonctionnalités afin de répondre au mieux aux nombreux besoins de nos clients, de soutenir nos efforts commerciaux afin qu’un plus grand nombre d’entreprises confrontées aux bouleversements liés à l’hybridation du travail puissent bénéficier de notre solution pour les accompagner dans leurs changements, et enfin de recruter une dizaine de nouveaux talents en 2022. »