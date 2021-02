Les événements à ne pas manquer à l’étranger en 2021

DLD, NRF, SXSW, Slush, MWC… le catalogue des événements dans la Tech se développe de plus en plus. Malgré la pandémie de Covid-19, ces évènements incontournables se dérouleront, en ligne ou en présentiel, ou encore dans des formats hybrides.

Innovants, inspirationnels, FrenchWeb a sélectionné les événements qui feront la différence en 2021.

Lancé en 2005 par Steffi Czerny et Yossi Vardi, DLD (Digital Life Design) a été pensé lors de sa création comme un rassemblement d’amis, avant de devenir un évènement incontournable en Europe en matière d’innovation au fil des années.

DLD est une plateforme permettant de connecter intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, investisseurs, ainsi que des talents créatifs sur invitation. L’événement se veut un lieu de rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et startups.

21 – 22 février Online NC Pour en savoir plus

Retrouvez un extrait du format webinar DLD Sync:

En 2021, le South by Southwest se tiendra du 16 au 20 mars en ligne en raison de la pandémie de Covid-19. Mais comme chaque année, les grands enjeux du numérique seront abordés lors des 1 000 conférences organisées et couvrant des sujets variés. La Tech, la culture et la musique sont au cœur de ce festival.

SXSW Online comprendra cette année des conférences, des vitrines de festivals de musique, des projections de festivals de films, un réseautage de classe mondiale et des découvertes inattendues.

En 2021, 40 000 personnes sont appelées à se connecter en ligne sur Collision. L’événement a pour ambition de mettre en lumière les nouvelles pépites de la scène Tech. Collision couvre de nombreux sujets, allant de data-science des données à la CarTech, en passant par les technologies de développement durable. En six ans, l’événement a connu une croissance impressionnante et rassemble aujourd’hui plus de 30 000 participants, 4 000 dirigeants et 6 000 entreprises de plus de 120 pays.

Parmi les participants ayant leurs habitudes, de grands noms se retrouvent comme Google, Microsoft, IBM, Coca-Cola, Uber, Facebook, Airbnb, Paypal, Twitter, Dropbox, Samsung ou bien Cisco.

Retrouvez le trailer de l’édition 2021:



Comme en 2020, Adobe Summit sera un événement entièrement virtuel qui réunira la communauté du Summit. Des Keynotes pour découvrir les dernières tendances et les meilleures pratiques des grandes marques sont au rendez-vous, ainsi que plus de 200 sessions et ateliers de formation et des « Super sessions », pour un contenu plus approfondi axé sur les innovations pour les créateurs d’expérience.

La communauté d’Adobe Summit comprend des spécialistes du marketing, des analystes, des publicitaires, des chefs d’entreprise et des développeurs. Elle comprend les utilisateurs d’Adobe Experience Cloud, les partenaires et tous ceux qui souhaitent créer et développer des expériences qui engagent leurs clients.

27 – 28 avril Online NC Pour en savoir plus

Cette année, l’événement digital Think d’IBM proposera des sessions à la demande sur comment avoir un impact positif grâce au cloud et l’IA lorsqu’on est entrepreneur.

Les Think Summits sont des événements numériques locaux où des penseurs innovants se réunissent pour collaborer à des solutions de reprise et de transformation tout en s’engageant avec les experts qui montrent la voie. Ces événements fournissent des conseils, une formation commerciale et technique à tous ceux qui souhaitent améliorer leur résilience informatique, stabiliser leurs opérations et protéger la continuité de leurs activités.

Retrouvez un récapitulatif de l’édition 2020:

Cette année, le NRF Retail’s Big Show se divisera en deux chapitres: le premier, entièrement digital, s’est tenu du 12 au 23 janvier. Le deuxième aura lieu du 6 au 10 juin.

Chaque année, ce sont plus de 38 000 participants, 16 000 retailers, 3500 entreprises et 800 exposants qui s’y donnent rendez-vous.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2020:



Le Mobile World Congress est le lieu où les leaders du secteur du mobile se rassemblent, collaborent et conduisent leur développement commercial. L’événement MWC offre un lieu de réseautage unique, de nouvelles opportunités professionnelles ainsi que des possibilités d’ententes et d’affaires.

L’événement est également l’occasion de découvrir des conférences internationales animées, des conférenciers visionnaires, une exposition sur les produits et la technologie, et la cérémonie annuelle des Global Mobile Awards, mettant en exergue les initiatives et solutions mobiles du monde entier.

Aperçu de l’édition 2021:



En quelques années, Dmexco a réussi le pari de devenir un des salons les plus importants dans le domaine de l’économie digitale, où se rassemblent les professionnels qui bousculent les codes. Cette année, ce sera un évènement hybride entre digital et présentiel.

Dmexco ce sont: 2 jours de conférences, 9 formats, 18 scènes, 250 heures de programmes, 550 speakers, 50 700 visiteurs et plus de 1 013 exposants.

7 – 8 septembre Sur place à Cologne mais majoritairement en ligne NC Pour en savoir plus

Retrouvez les témoignages de visiteurs de l’édition 2020:



Money 20/20 est le plus grand événement sur le thème du paiement et de la finance. Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 11 000 participants de plus de 85 pays, 3 400 entreprises, 1 700 entrepreneurs et 500 speakers qui sont attendus entre le 24 et le 27 octobre 2021 à Las Vegas.

L’événement est l’occasion pour les principaux acteurs du secteur de développer de partenariats, lancer de nouveaux produits, faire des annonces et se tenir informer des dernières tendances dans la FinTech.

24 – 27 octobre Las Vegas NC Pour en savoir plus

Retrouvez un aperçu de Money 20/20:



Créé en 2010, le Web Summit avait rassemblé 400 personnes lors de sa première édition. En 2019, ce sont plus de 11 000 experts du marketing digital qui avaient fait le déplacement.

Le Web Summit 2021, ce sont plus de 60 000 participants attendus, 160 pays représentés, 2 200 journalistes et 650 speakers. Les éditions précédentes ont accueillies des speakers tels que Elon Musk, fondateur de Tesla, Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, Travis Kalanick, co-fondateur de Uber, ou encore Reed Hashtings, fondateur de Netflix…

1 – 4 novembre Lisbonne 850€ – Profitez en ce moment d’une réduction sur un billet d’entrée pour l’achat de 2 Pour en savoir plus

Retrouvez le trailer de l’édition 2020:



Slush est l’événement startup de référence en Europe du nord. Il rassemble une communauté d’entrepreneurs, d’investisseurs, et d’étudiants à Helsinki. En quelques années l’événement a pris de l’ampleur, pour réunir aujourd’hui plus de 20 000 participants, et 1 million suivant le live.

Ce sont 3 100 startups, 800 investisseurs, 650 journalistes venant d’une centaine de pays qui se rencontrent à Slush pour découvrir de nouvelles opportunités business et participer à une événement hors du commun.

Au fil des années, l’objectif de Slush reste le même: aider la prochaine génération de grandes entreprises à émerger et prendre une place de leader.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2019:



Chaque année entre le mois d’avril et le mois de juin, les principaux géants du Net tiennent leur conférence spécialement dédiée aux développeurs. Pour Facebook, qui a annulé le F8 de 2020, la date reste incertaine.

Durant deux jours, les développeurs pourront participer à des démonstrations, découvrir les dernières nouveautés et best practices ainsi qu’échanger avec les équipes de Facebook.

