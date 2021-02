Quelle routine mettre en place pour garder le moral en tant que salarié ou chef d’entreprise?  

La crise sanitaire impliquant un recours massif au télétravail, un isolement social et une baisse des loisirs est difficile à supporter psychologiquement. Au second confinement, 50% des salariés étaient en situation de détresse psychologique, dont 20% en détresse élevée selon le dernier baromètre 2020 réalisé par Opinionway pour le cabinet Empreinte Humaine.

Elise Bouncer, psychologue clinicienne et spécialiste des questions de bien-être au travail, propose une routine quotidienne pour garder le moral en tant que salarié mais également en tant que chef d’entreprise durant cette période complexe. Quelques points clés :

Rendre visible notre planning professionnel et personnel. « En étant en télétravail, il est importante de faire la distinction entre les moments de vie personnelle et professionnelle. La règle est de mettre en place un planning de disponibilité et le rendre visible à ses collaborateurs ou à ses collègues pour qu’ils sachent quand ils peuvent vous solliciter ou non. »

Changer d’activité au déjeuner. « Durant la pause déjeuner, il est important de prendre au moins 10 minutes de pause pour faire une autre activité telle qu’une micro sieste ou une petite séance de yoga. Ce n’est pas la durée de la pause qui fait l’efficacité du temps de repos mais la manière dont on va couper avec la tâche qu’on était en train d’effectuer. Faire une vraie coupure permet aux cellules corporelles et cognitives de se régénérer et d’être à nouveau efficaces pour le reste de la journée. »

Ecouter notre corps. « Plus on est à l »écoute de son corps et de ses besoins, plus on va réussir à mettre en place des activités qui nous font du bien. Il est important d’être à l’écoute de ce que notre corps nous envoie comme signaux. »

L’actualité à retenir:

La technologie développée par la DeepTech Elwave, appelée « le sens électrique », permet de reproduire la perception alternative utilisée par les poissons tropicaux – vivant dans des eaux boueuses et très encombrées de branches- pour avoir une vision claire de leur environnement.

La start-up qui entre maintenant en phase de commercialisation propose cette technologie au secteur de la robotique sous-marine. Nous avons interviewé Pierre Tuffigo, CEO, pour en savoir plus. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique WildCard, spécial Space X

On n’arrête plus Space X ! Pour la première fois de l’histoire, la société de l’homme le plus riche du monde prépare une mission spatiale qui sera composée d’une équipe de citoyen lambda, comme vous et moi ! Enfin à peu de chose près.. Et les délais sont impressionnants, ils annoncent vouloir faire décoller la mission baptisée « Inspiration4 » pour la fin de l’année 2021 !

